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外交部：将继续同国际社会携手推动全球残疾人事业发展

2024年09月10日19:09 | 来源：新华网
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新华社北京9月10日电（记者朱超、刘杨）第17届夏季残疾人奥林匹克运动会日前闭幕，外交部发言人毛宁10日在例行记者会上答问时表示，中方将继续同国际社会携手推动全球残疾人事业发展。

有记者问：第17届夏季残疾人奥林匹克运动会8日在巴黎闭幕，中国体育代表团连续六届位居金牌和奖牌双榜第一。观众们为残奥健儿坚韧不拔的意志感动，也为他们顽强拼搏的英姿喝彩。发言人对此有何评论？

“祝贺中国体育代表团在巴黎残奥会上再创佳绩。”毛宁说，中国健儿以出色的竞技水平、良好的精神风貌充分诠释了“勇气、决心、激励、平等”的残奥价值观。

毛宁表示，中国体育代表团取得优异成绩，是运动员们顽强拼搏的结果，也是中国残疾人事业全面发展、残疾人生活状况不断改善的生动体现。近年来，中国实现了710多万农村贫困残疾人整体脱贫，建立了惠及2000多万残疾人的各类专项保障制度。中国残疾人生活水平不断提高，平等权利得到更好保障，拥有了更多人生出彩机会。

毛宁说，巴黎残奥会已经结束，但它带给世界的鼓舞与感动还将延续。中方将继续同国际社会一道，携手推动全球残疾人事业实现更大发展，让更多残疾人在自己的人生赛道上迸发潜能，勇敢追梦。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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