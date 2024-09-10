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中国交响乐团在里约开启拉美音乐之旅

2024年09月10日17:24 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢9月9日电（记者赵焱　陈威华）中国交响乐团室内乐团9日在里约热内卢市立剧院为中巴两国观众带来一场音乐盛宴，拉开中国交响乐团拉美五国音乐之旅的大幕。

　　中国交响乐团在里约的演出也是给中国与巴西建交50周年的一份献礼，曲目中有被改编成室内交响乐形式的《梁祝》《我和我的祖国》等中国作品，也有柴可夫斯基的《如歌的行板》和《小夜曲》、门德尔松的《弦乐八重奏》等曲目。

　　中国交响乐团首席小提琴手姚亮表示：“我们这次来到巴西感受到了巴西人民的热情，在热情的氛围中我们也希望把清雅、脱俗和旋律化的中国作品展示给他们，体现我们中华民族的特点。”

　　演出中，几名巴西艺术家也加入到《瑶族舞曲》和《金蛇狂舞》两支中国乐曲的演奏中。姚亮说：“音乐是一种无国界的语言，是文化融合的一种表现。我们在排练和演出中感到他们对两支中国乐曲没有任何陌生感，融合得非常自然，大家合作得非常愉快。”

　　观众里卡多·马丁斯告诉记者：“我非常喜欢这场音乐会，我此前听说中国音乐家技术精湛，今日亲眼见证。此前我看过中国艺术家表演的芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》，今天也有巴西艺术家一起参与演奏中国乐曲，充分证明东西方的艺术可以相通。”

　　负责组织本次音乐会的巴西戴尔艺术文化机构负责人斯特芬·道尔斯贝格认为：“这是一支真正世界级的交响乐团，节目风格非常多样化。在巴西与中国建交50周年之际的这场表演，显示了一种非常有效的文化合作方式。”

　　中国交响乐团在里约的演出是其拉美音乐之旅的第一站，在巴西还将赴彼得罗波利斯、圣保罗和巴西利亚各演出一场。离开巴西后还将前往多米尼加、委内瑞拉、阿根廷和哥斯达黎加，在25天的行程中进行13场演出，同时进行相关文化交流活动。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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