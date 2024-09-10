新华社朱巴9月10日电 通讯｜“向中国致敬”——探访南苏丹以中国人名字命名的警察局

新华社记者黎华玲 代贺

距中国万里之遥，在非洲大陆东北部的国家南苏丹，有一个以中国人名字命名的警察局——“东兴派出所”。该警察局所在的街区，也更名为“东兴区”。

“用中国维和警察孙东兴的名字命名，是我们表达感激之情的方式，以此歌颂两国友谊万岁。”南苏丹瓦乌市警察局局长阿布德·约翰逊日前告诉新华社记者，中国永远在非洲人民最需要的时候站出来，是永远的朋友。

记者近日来到位于该国西加扎勒河州瓦乌地区的“东兴派出所”。在一片土黄色茅草屋中，这座以蓝白为主色调、砖混结构的建筑显得格外庄严肃穆。当地人说，选择蓝白色调是为了警醒人们热爱和平。

南苏丹于2011年宣布独立，是世界上最贫穷的国家之一，也是世界上最危险的维和任务区之一。该国属内陆国，常年高温。炎热的天气、恶劣的生活条件、肆虐的疾病、持续不断的武装冲突，时刻考验着每名维和警察。

2008年，中国维和警察孙东兴被派往彼时还是苏丹南部的瓦乌地区执行维和任务。那时，当地的“可荣果”警察局年久失修，环境恶劣，无法使用。由于贫穷，当地拿不出维修费用，只能废弃。

时任西加扎勒河州警察厅厅长弗朗西斯找到孙东兴，恳请他帮忙修缮该警察局。孙东兴看着他充满期待和信任的眼神，下定决心，自筹经费，找施工队、购买材料、设计、监工，将“可荣果”警察局修葺一新。为感谢孙东兴，当地警察部门决定以“东兴派出所”命名新址。

如今，“东兴派出所”已经走过16年风雨，一砖一瓦都在向一代代南苏丹人传递着中国的和平、友爱精神。“中国一直是和平的使者，帮助南苏丹维护社会稳定，我很感谢中国。”西加扎勒河州警察厅高级警官孔·梅尔·阿约克说。

记者在瓦乌见到了派驻此地的中国第十支赴联合国南苏丹任务区维和警队的两名队员。维和警察覃益安12年前曾赴南苏丹执行任务。如今，他义无反顾再回南苏丹，与同事陈波冲来到瓦乌地区执行维和任务。

“‘东兴派出所’是中非情谊的实证。孙东兴作为中国警察，是我们学习的榜样。我们要在国际舞台展现中国警察的优良作风，为中非友谊添砖加瓦。”覃益安说。

中国维和警队队长李迪介绍说，目前警队共12人，派驻在南苏丹的朱巴、瓦乌、波尔三地，主要参与当地城区巡逻、平民保护、维持难民营治安和刑事案件处理等工作。

联合国驻南苏丹特派团警察部总警监克里斯蒂娜·福森说，中国维和警察始终认真履职、纪律严明，高效、高质量完成维和警务任务，展现了中国警察的风采，受到大家一致认可。

她说：“中国警察不仅超标准完成国际警务工作，帮助南苏丹警务人员能力建设，他们还大公无私自筹资金帮助当地修建警察办公场所，‘东兴派出所’是南苏丹人民对中国的致敬，中国维和警察值得所有人钦佩。”

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