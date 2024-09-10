新华社新西兰奥克兰9月10日电（记者卢怀谦 郭磊）中新青年人文交流对话会10日在新西兰最大城市奥克兰毛利文化中心举行。

本次活动由中国外文局主办、当代中国与世界研究院承办，是“国际青年领袖对话”项目首次走进新西兰，为中新青年人文交流翻开新篇章。

活动聚焦“新技术推动文明互鉴与创新”主题，鼓励和推动中新青年运用新技术赋能文化交流与文明互鉴，分享两国友好交往的故事，为深化两国人文交流、赓续中新传统友谊贡献青春力量。来自新中友好协会、奥克兰大学、新西兰当代中国研究中心等机构关注青年人文交流的近80位中新嘉宾出席活动。

新西兰前总理约翰·基在致辞中表示，新西兰是第一个承认中国完全市场经济地位、第一个同中国就加入世贸组织达成双边协议、第一个同中国启动双边自由贸易协定谈判的发达国家，很高兴看到青年人成为新中及世界各国间友谊的“投资者”，让各国人民间的友谊更加长久。

与会嘉宾表示，近年来，中新两国关系取得历史性发展，中国和新西兰之间有着深厚友谊和广阔合作空间。当前，数字化浪潮为两国合作发展增添了新机遇，希望中新两国青年能够抓住机遇，加强对话与沟通，通过日益密切的交流为中新全面战略伙伴关系增添新内涵。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)