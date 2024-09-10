新华社北京9月10日电（记者马向菲 李春宇）世界反兴奋剂机构（WADA）近日在给美国反兴奋剂机构（USADA）的一封信中，强烈要求对方针对长期以来反兴奋剂工作上的不足，进行“全面彻底”的整改。

在记者拿到的写给USADA理事会主席托比·史密斯的信中，WADA指出美国有90%的运动员没有得到具有国际标准的反兴奋剂系统保护，尤其是大学生运动员和职业联赛运动员，外国大学生运动员在美国训练甚至被称为“度兴奋剂假期”。他们在奥运会等国际大赛上争金夺银，导致不公平竞赛。即使被纳入国际反兴奋剂体系下的运动员每年接受USADA的检查数量也严重不足；此外，USADA以获取情报为理由，让严重兴奋剂违规的运动员以“卧底”身份继续参加比赛、取得奖牌、获得奖金，违反了《世界反兴奋剂条例》。

因此，WADA强烈呼吁美国“针对自己的反兴奋剂系统，尤其是大学生体育的反兴奋剂工作进行全面彻底整改”。“WADA不惧政治干扰，将会继续无畏而公正地执行《条例》，与运动员等体育界人士、国家和地区反兴奋剂组织以及政府部门保持合作。”

在信中，WADA指出由于美国全国大学体育协会和职业联赛不受《世界反兴奋剂条例》管辖，因此其麾下运动员受到的反兴奋剂监管“远低于国际承认的标准”。而全国大学体育协会成员学校的很多学生运动员将成长为具有世界水平的选手，据统计巴黎奥运会美国代表团四分之三的选手来自大学体育系统。

“即使USADA的首席执行官泰加特也承认大学反兴奋剂系统的不足。”WADA说。

WADA说，USADA反兴奋剂力度不足的问题早已不单单影响美国本土选手，在美国训练的外国选手被泰加特称为“度兴奋剂假期”。在巴黎奥运会上，有超过1000名、来自100多个国家（地区）的外国大学生运动员曾经、正在或者即将在美国训练。其中，来自26个国家（地区）的272人拿到330块奖牌。

WADA说，兴奋剂检查数量少也表明USADA监管不力。根据统计，2023年仅仅3011名运动员接受了7773例检查，“与美国参加奥运会的代表团规模相比，数字令人失望。” WADA继续指出，法国反兴奋剂机构仅仅用了USADA大概三分之一的预算，执行的检查数量却远超美国，中国、英国、俄罗斯和意大利检查数量也比美国多。

WADA说，虽然本身反兴奋剂力度不足，USADA还试图让美国运动员认为他们的外国对手不够诚信。与此同时，USADA还违规允许严重兴奋剂违规的美国选手继续参加国际大赛，条件是他们作为卧底提供情报。

此外，WADA还通过与欧洲和其他地区执法机构合作得知，美国是巨大的兴奋剂销售和分销市场，这不但是体育圈问题，更是一个社会问题。

鉴于此种种，WADA在32个来自欧洲、非洲和亚洲的国家和地区反兴奋剂机构来信要求下，让USADA针对自身问题进行整改。

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