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中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队组织官兵互赞会

2024年09月10日16:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕9月10日电 （黄炜鑫、通讯员王军杰、殷亦豪）南苏丹瓦乌消息：中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队官兵日前组织多场官兵互赞会，营造团结奋斗的良好内部氛围。

在距离祖国万里之外的非洲大地，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队官兵已经在海外任务区奋战200余天，高效完成了联合国赋予的多项维和任务。面对高温环境和繁重任务，维和官兵在艰苦奋斗中绽放着一个个闪光瞬间。

组织官兵互赞。谢坤摄

组织官兵互赞。谢坤摄

官兵举手发言。孙千摄

官兵举手发言。孙千摄

活动抓住“真事、真情、真感”三个关键内容，坚持看发展、看主流、看优点，力争赞出自尊心、赞出荣誉感、赞出凝聚力。在互赞活动中，从班、排到中队，再到整个维和工兵分队，官兵自下而上展开互赞活动，单位主官和党员干部带头发言，带动官兵纷纷上台分享温暖瞬间和奋斗剪影。

党员带头发言。张凌摄

党员带头发言。张凌摄

“只有动真情、讲真话，以心换心才能产生共鸣。”这是每一位参与互赞活动的共识。维和官兵依次走向讲台，回忆起一件件发生在身边的感人故事，在真诚讲述中为身边战友点赞。

讲述班长暖心故事。殷亦豪摄

讲述班长暖心故事。殷亦豪摄

“三级军士长王运通长期负责制配工作，几乎每天都跟电焊打交道，身上的衣服被火星烫出密密麻麻的小洞，脸上的皮肤也被燎黑了一大片……”发言中，许多战士提起了一个个小故事，像这些平时被人忽略的小细节，不断在这场互赞会中出现。

“今天大家分享的点赞故事，让我对身边的战友们有了新的认识。我们将以此次互赞会为契机，带着欣赏和尊重的目光看待身边战友，收藏好维和生活工作中的感动瞬间，继续以高涨士气和积极心态投身维和行动。”中尉张宇说出了战友们的共同心声。

讲述身边的奋斗故事。殷亦豪摄

讲述身边的奋斗故事。殷亦豪摄

系列官兵互赞会通过强化正向激励、激发官兵内在动力，将每一份正能量故事转化为推动维和官兵干事创业的强大助力，使长期坚守在海外的维和官兵心往一处想，劲往一处使，形成了“一家人、一条心、一股劲、一起拼”的融洽局面，为圆满顺利完成维和任务贡献力量。

发言官兵赢得阵阵掌声。孙千摄

发言官兵赢得阵阵掌声。孙千摄

(责编：于洋、杨牧)

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