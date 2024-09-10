新华社东京9月10日电 在日本福岛第一核电站重大核泄漏事故13年后，核电站2号机组反应堆内核燃料残渣的试提取工作10日启动。这是日本有关方面首次尝试从事故反应堆中提取熔融的核燃料，比原计划推迟了约3年。

运营福岛第一核电站的东京电力公司当天早晨开始了相关准备工作。随后，伸缩式管型提取机械穿过2号反应堆安全壳与外界贯通的小口前端阻隔放射性物质的“隔离瓣”，开始核残渣提取作业。按计划，东电公司将在今后约两周内挖取不到3克的核残渣并回收。

取出核燃料残渣的开始时间最初计划在2021年内，使用的设备是折叠式机器人手臂。因设备研发、机器人手臂的改良耗时较长，施工计划多次推迟。2023年10月打开2号反应堆安全壳与外界贯通的小口的盖子后发现，原本可从外部抵达反应堆下方的管道被堆积物堵住。东电公司在尝试用低压水清除堆积物的同时，考虑用更灵巧的伸缩式管型提取机械来代替机器人手臂，这造成了工期的再度推迟。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级强震，引发特大海啸。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站全部6个机组中的1至3号机组堆芯熔毁，形成核燃料残渣。核残渣具有强放射性，如何取出1至3号机组安全壳内部的核残渣被认为是福岛核电站报废的最大挑战。

据估算，3个反应堆底部堆积有核残渣共约880吨。10日开始试提取标志着福岛第一核电站反应堆报废工程进入最后的第三阶段。日本政府和东京电力公司计划2051年之前完成废堆工作，但能否按计划进行，仍是未知数。

(责编：袁勃、赵欣悦)