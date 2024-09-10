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日中友好协会青年访华团一行探店同仁堂

——解锁老字号的健康新体验

2024年09月10日15:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月10日电 （记者陈思）密密初秋雨中，日中友好协会青年代表团一行迎来了访华交流之旅的收官日。9日上午，一行人来到位于北京市大兴区的同仁堂知嘛健康零号店，品新中式茶饮、学中医药知识，感受健康新时尚。

1. 日中友好协会青年代表团一行学习中医香囊制作工序。（人民网记者陈思 摄）

日中友好协会青年代表团一行学习中医香囊制作工序。人民网记者 陈思摄

2. 日中友好协会青年代表团一行学习24节气养生知识。（人民网记者陈思 摄）

日中友好协会青年代表团一行学习24节气养生知识。人民网记者 陈思摄

知嘛健康零号店是同仁堂健康打造的新零售超级概念店，共有三层展区，包含42个不同场景，拥有全球最大的中药调剂台、“24小时不打烊”无人售药机等，在保留老字号传统韵味的同时，增加了更多年轻化和科技元素。代表团一行学习了中医香囊制作工序，饶有兴致地听取关于24节气养生、亚健康管理的讲解，不少团员还在无人售药机购买了由机械臂取货的盲盒。有团员表示，没想到中医理念如此深入中国人的普通生活，羡慕可以拥有这样时尚又健康的生活方式。

3.展示区展示的24节气养生茶。（人民网记者陈思 摄）

展示区展示的24节气养生茶。人民网记者 陈思摄

4. 代表团团员对新中式茶饮的食材充满兴趣。（人民网记者陈思 摄）

代表团团员对新中式茶饮的食材充满兴趣。人民网记者 陈思摄

应中国人民对外友好协会和中日友好协会邀请，日中友好协会青年代表团一行百人于9月3日至9月9日来华访问交流，北京是他们此行的最后一站。在为期一周的访问中，他们还到访了成都和上海，参观博物馆和美术馆，与中国青年友好交流，收获满满。

5. 代表团团员展示通过无人售药机购买的盲盒。（人民网记者陈思 摄）

代表团团员展示通过无人售药机购买的盲盒。人民网记者 陈思摄

6. 机械臂正在取货。（人民网记者陈思 摄）

机械臂正在取货。人民网记者 陈思摄

(责编：于洋、杨牧)

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