人民网堪培拉9月10日电 （记者陈效卫）9月9日晚，第十二届新西兰中国电影节在新西兰最大城市奥克兰开幕。

本届电影节由中国国家电影局、中国驻新西兰大使馆和驻奥克兰总领馆联合主办，新西兰太平洋文化艺术交流中心与中国电影资料馆共同承办，惠灵顿中国文化中心协办。

主办方表示，电影是光影的艺术，是社会的镜像，是不同文明交流互鉴的桥梁。自2010年中新签署电影合作拍摄协议以来，两国在影视创作、人才培养及电影展映等多个方面携手并进，取得了丰硕成果，为电影行业的蓬勃发展注入了活力，促进了民心相通，巩固了传统友谊。

值得一提的是，在本次电影节所展映的《流浪地球》系列中，新西兰著名的视效公司维塔工作室参与制作了部分特效和道具，使该片成为中新电影合作与文化交流的成功案例，不仅为中国电影产业注入了新鲜活力，也为增进中新友谊发挥了积极作用。主办方希望本次电影节能够带观众感知中国的时代变迁和风土人情，了解中国人民的日常生活和精神追求，拉近中新两国人民心与心的距离。

本届电影节在9月9日至23日登陆奥克兰、惠灵顿影院，展映多部中国影片，包括9部故事片，1部动画片《长安三万里》，1部纪录片《大洋追鱼记》。所选影片涵盖历史、古装、科幻等题材，有喜剧、青春、爱情片，也有家庭、伦理、励志片等。

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