人民网北京9月10日电 （记者周雨）9月9日，中国西班牙论坛第九次会议在北京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中和西班牙首相桑切斯共同出席开幕式并致辞。

中西论坛于2003年成立，至今共举办九次全会和系列专题活动，包含政治、经贸、文旅、体育、地区、法律、性别平等和教育等议题。本届论坛由中国人民对外友好协会和西班牙中国理事基金会共同主办，以“面向中西关系下一个五十年：携手共创可持续未来”为主题，设置地方合作、人文交流、可持续发展三个分论坛。

刘国中在致辞中表示，建交半个多世纪以来，中西关系不断向前发展。特别是进入新时代，在两国元首的战略引领下，中西两国政治互信日益巩固，务实合作成果丰硕，人文交流丰富多彩，更好造福了两国人民。

刘国中强调，站在中西关系下一个50年的新起点上，双方应充分发挥中西论坛等机制平台作用，为对方企业提供公平、公正、非歧视营商环境，提升贸易投资合作水平；加强绿色能源、环境保护等合作，拓展绿色发展合作空间；彰显人文交流合作魅力，促进两国人民相知相亲。欢迎西班牙深度参与中国开放进程，共享发展红利，实现互利共赢，推动双边关系不断迈上新台阶。

西班牙首相桑切斯在致辞中表示，国际形势复杂多变，同时也面临机遇，西中应充满信心、加强合作，共同应对全球性挑战。西方愿同中方通过中西论坛等平台，加强各方面对话交流，深化地方合作、绿色发展合作、人文交流，促进双边关系进一步发展。

9月9日，西班牙首相桑切斯在北京出席中国西班牙论坛第九次会议开幕式并致辞。人民网记者 周雨摄

中国人民对外友好协会会长、中西论坛中方执行主席杨万明在致辞中表示，地方合作分论坛聚焦地方合作的战略对接，拓展友城渠道，共享合作机遇，从地方层面助力中西全面战略伙伴关系的不断提升；人文交流分论坛以智库对话、高校交流、旅游合作等渠道，进一步密切双方人员的往来，增进相互了解，促进民心相通，夯实两国友好的民意基础；可持续发展分论坛为两国相关机构和企业搭建互动的平台，催化合作项目，惠及民生福祉，为中西在环保、清洁能源、可持续发展等领域合作提供平台和机遇。

西班牙中国理事基金会主席、论坛西方执行主席里贝拉斯表示，国际形势复杂多变，本次会议为双方就共同关心的议题交换意见提供了重要机会。

西班牙IE大学中国中心负责人何塞·菲利克斯在接受人民网记者采访时表示，中国在科技、学术方面的发展有目共睹，未来西班牙高校将进一步加强与中国高校及智库的合作，以学术交流增进两国民心相通。

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