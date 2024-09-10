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英国辽宁商会在伦敦举办迎国庆、庆中秋活动

2024年09月10日14:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月9日电 （记者许立群）为庆祝国庆和中秋佳节，促进中英文化交流，增强华侨华人及社团的凝聚力，9月7日，英国辽宁商会在伦敦举办“腾飞国庆 团圆中秋”活动。

参加活动的部分嘉宾合影留念。英国辽宁商会供图

参加活动的部分嘉宾合影留念。英国辽宁商会供图

中国驻英国大使馆侨务参赞刘红梅代表使馆向大家致以最美好的节日祝福。她在致辞中表示，今年恰逢新中国成立75周年，全英侨界诸多商会、社团纷纷举办庆祝活动，充分体现出旅英华侨华人浓浓的家国情怀。中英关系的发展，离不开广大在英华侨华人的大力支持和参与。希望旅英侨胞携手向前，发挥自身优势和特长，继续以实际行动为中英两国搭建更多沟通桥梁，打造更多合作亮点，为推动构建稳定互惠的中英关系作出新贡献。

英国辽宁商会会长杜柏瑞、英国华人企业家俱乐部主席任广峰也分别致辞，表达海外同胞对祖国最真诚的祝福，展现了在英华侨华人积极向上、团结一心的精神风貌。

活动中，精彩的文艺表演及欢乐的游戏互动将晚会气氛推向高潮。

英国上议会议员、印度尼西亚大使夫妇、菲律宾商务部部长及当地华侨华人和留学生代表160余人应邀参加了晚会。

(责编：于洋、杨牧)

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