谢莹 法伊萨 周琳佳

“中非合作论坛是一项非常重要的机制。”刚果（金）首都金沙萨省省长丹尼尔·邦巴·卢巴基日前出席2024年中非合作论坛北京峰会相关活动，他在峰会期间接受人民网专访时表示，中非合作论坛不仅加强了非中联系，也为非洲发展提供了新机遇。

刚果（金）首都金沙萨省省长丹尼尔·邦巴·卢巴基。人民网记者 周琳佳摄

中国是刚果（金）第一大贸易伙伴和第一大投资来源国。2021年，两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，进一步深化了中刚之间的合作。2023年，两国元首宣布将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系。

“刚果（金）相信，共建‘一带一路’倡议将进一步强化双边合作，为非中共同发展作出贡献。”丹尼尔·邦巴·卢巴基说。

刚果（金）首都金沙萨位于刚果河下游东岸，是非洲第三大城市，常住人口超1500万。“两国元首达成的诸多共识已落到实处，金沙萨省也从中受益。”丹尼尔·邦巴·卢巴基细数近些年金沙萨省的刚中合作成果，“人民宫、烈士体育场、政府综合办公楼和近期落成的非洲文化艺术中心项目等是两国合作的亮丽名片。”

“目前金沙萨省正处在一个新的起点，我们向中国的投资者发出诚挚邀请，这座城市在基础设施、交通、商业、工业和能源等领域都有巨大的合作空间。”丹尼尔·邦巴·卢巴基说。

“我们相信中国的成功发展经验能够为非洲提供宝贵的借鉴。”丹尼尔·邦巴·卢巴基表示，“我们有信心将金沙萨省转变为一个现代化、清洁、安全、面向未来的大都市。”

“中非携手推进现代化十大伙伴行动正是非洲各方所期盼的。”丹尼尔·邦巴·卢巴基说，“在中非合作论坛框架下，我们期待与中方共同努力推动双方战略合作，推动经济社会全面发展，让刚果（金）人民过上更美好的生活。”

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