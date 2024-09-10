人民网北京9月9日电 （记者王晶、翟转丽）6日，摩洛哥驻华大使阿卜杜勒卡迪尔·安萨里在大使官邸举行仪式，欢迎并招待从摩洛哥卡萨布兰卡成功骑行至北京的摩洛哥自行车运动员卡里姆·穆斯塔。阿卜杜勒卡迪尔·安萨里在接受人民网记者采访时表示，卡里姆·穆斯塔的骑行之旅令人赞叹，是摩中两国友好人文交流的生动典范。

9月6日，摩洛哥驻华大使阿卜杜勒卡迪尔·安萨里在大使官邸举行仪式，欢迎并招待卡里姆·穆斯塔。人民网记者 翟转丽摄

今年2月，现年70岁的卡里姆·穆斯塔骑自行车从卡萨布兰卡出发，历时200多天长途跋涉，横穿非、欧、亚三大洲，骑行15000公里，途经法国、土耳其、哈萨克斯坦等15个国家，在中非合作论坛北京峰会召开前夕成功到达北京。这一壮举在摩中两国引发广泛关注。对此，卡里姆·穆斯塔表示，他此举是为了追随14世纪摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰的足迹，也是为了更好地探索世界，了解中国。

卡里姆·穆斯塔在北京街头骑行。人民网记者 翟转丽摄

摩洛哥自行车运动员卡里姆·穆斯塔。人民网记者 翟转丽摄

卡里姆·穆斯塔表示，骑行途中，中国人民和中国给他留下了非常好的印象。尽管旅途中经历了很多困难，但每到一处他都得到了友善的中国人民给予他的热烈欢迎、热情款待和巨大帮助。他表示，没有这些，他或许不能完成此次旅行。

近年来，中摩民心相通日益加深，卡里姆·穆斯塔此次骑行之旅，更是为两国人文交流添上一抹亮丽的色彩。

9月6日，摩洛哥驻华大使阿卜杜勒卡迪尔·安萨里接受人民网记者采访。人民网记者 翟转丽摄

阿卜杜勒卡迪尔·安萨里表示，摩中两国友好人文交往源远流长。七个世纪前，摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰曾通过骆驼、乘船、步行等交通方式，历时多年，沿古丝绸之路到访中国。在飞机、汽车、火车等交通工具已广泛使用的二十一世纪，卡里姆·穆斯塔从卡萨布兰卡骑行至北京的壮举，更体现了他强大的意志力和坚定的决心。阿卜杜勒卡迪尔·安萨里评价称：“此行不仅跨越了上万公里的距离，也跨越了摩中友好交往的几个世纪。”

阿卜杜勒卡迪尔·安萨里认为，卡里姆·穆斯塔此次骑行无论对其个人或是两国关系而言都有众多积极意义。对其个人，骑行中的人文交流将会是其一生的宝贵财富。对两国关系而言，互访交流也是人民增进彼此了解的最佳方式。他认为，人们常会对不了解的国家存在先入为主的印象，而这一印象有时可能是错误的。只有亲临其境，并与这个国家的人们进行交流，才能了解他们的价值观和文化。

阿卜杜勒卡迪尔·安萨里表示，中国是一个有着五千多年文明史的古老国家，拥有多元的文化，令人向往。卡里姆·穆斯塔此次骑行，与其它摩中民间交流一样，正是两国人民增进彼此了解的最有效途径。同时，他也期待中国人民能深入了解摩洛哥。他指出，摩洛哥也是一个历史悠久的国家，希望更多中国年轻人到摩洛哥旅行。他笑称：“也许不一定是骑自行车，而是通过其他方式。”他期盼通过加强人文交流来延续和增进摩中两国相互尊重、相互欣赏、互助团结的友好关系。

9月6日，卡里姆·穆斯塔在摩洛哥驻华大使官邸。人民网记者 王晶摄

卡里姆·穆斯塔一路骑行，也途经了多个共建“一带一路”国家。对此，阿卜杜勒卡迪尔·安萨里表示，“一带一路”倡议通过公路、机场、港口、铁路等基础设施的建设促进了共建国家的互联互通和经济发展，而卡里姆·穆斯塔也在骑行途中体验了畅通的“一带一路”，见证了丰硕的共建成果。

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