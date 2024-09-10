陈积敏 卓振伟

9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会成功举行。习近平主席在峰会开幕式主旨讲话中提出，“将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体！”“新时代”“全天候”“命运共同体”三个关键词突出反映了对非关系在中国外交体系中的特殊性。这一新定位也得到了与会各方的高度赞赏，其后峰会协商一致通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》。

共筑高水平中非命运共同体离不开中非双方持续不断的共同努力。一是要坚持团结进步的政治观。新世纪以来，中非高层互动日益密切，政治互信持续深化，中非关系完成了“新型伙伴关系”“新型战略伙伴关系”“全面战略合作伙伴关系”三级跨越。习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，强调“共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。”中国始终坚定支持非洲国家走独立自主的发展道路，支持非洲成为世界政治、经济、文明发展的重要一极。非洲国家在关系中国主权、安全、发展利益问题上给予中国重要支持。中非双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互支持，增强了中非高水平战略互信，助力中非关系行稳致远。

二是坚持互利共赢的合作观。新世纪以来，中非合作已取得累累硕果。中非贸易额从2000年的105亿美元增至2023年的2821亿美元；中国对非投资存量从2000年不足5亿美元增长至目前超400亿美元；中非合作新建和升级近10万公里公路、超1万公里铁路、近千座桥梁、近百个港口……中非双方将共建“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，依托中非合作论坛平台，中国同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，持续推动中非合作提质升级。中国的发展与进一步对外开放为非洲国家的发展振兴提供了重要机遇，而非洲的发展繁荣也将为中国的现代化建设创造更为有利的条件。中非合作的互利共赢特征为共筑高水平中非命运共同体提供了坚实基础与强劲动力。

三是坚持和平发展的国际观。当前，世界百年变局加速演进，包括中国和非洲在内的“全球南方”声势卓然壮大，为世界和平和发展注入稳定性因素和正能量。中非坚定维护以联合国为核心的国际体系；以国际法为基础的国际秩序；以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。共同倡导平等有序的世界多极化，普惠包容的经济全球化。中非在重要国际制度、重大国际问题上的认知共识与政策协调体现出高水平中非命运共同体的丰富内涵与时代价值。

四是统筹协调的现代化观。实现现代化是中国和非洲国家的共同追求。现代化不是单选题。历史条件的多样性，决定了各国选择发展道路的多样性。中国与非洲国家具有相似的历史遭遇、相同的发展意愿、共同的发展诉求，特别是现如今世界政治、经济、科技等发生深刻变革，中国与非洲国家遇到复杂发展环境的挑战，双方更需要并肩推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化，以顺应时代发展潮流、适应本国本地区发展实际以及满足各国人民的愿望与需求。

中国和非洲，一个是最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆，共同的发展梦想，把中国与非洲紧紧联系在一起。展望未来，以2024年中非合作论坛北京峰会为契机，中非将汇聚起全球南方国家的力量，共同维护发展中国家利益，携手推进全球南方的现代化进程，在世界大变局中谋和平、求发展、促合作，共筑高水平中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。

（作者陈积敏是中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院非洲与拉美研究所所长、教授，卓振伟是中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院非洲与拉美研究所助理研究员）

(责编：于洋、杨牧)