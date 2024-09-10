人民网里约热内卢9月9日电 （记者鲁扬）当地时间9月10日，首届中拉人权圆桌会在巴西里约热内卢举办。这是中国与拉丁美洲及加勒比地区首次开展人权领域机制性交流研讨活动。

今年是中拉建立全面合作伙伴关系和中拉论坛成立10周年，也是中巴建交50周年，对此，多位巴西学者专家在接受人民网记者采访时表示，此次圆桌会的召开恰逢其时，意义重大。

巴西瓦加斯基金会法学院教授、巴西—中国研究中心主任高文勇表示，这是中国与拉美和加勒比地区首次举办这一级别的人权研讨会。在中国和拉丁美洲构建中拉命运共同体倡议10周年之际，特别是在中国和巴西庆祝建交50周年之际，意义非凡。“圆桌会是拉中及巴中关系的一个历史性里程碑，它开启了各方对话的新篇章。”高文勇希望中国、拉美和加勒比地区团结一致，成为21世纪人权领域全面创新的鼓舞力量和变革力量。

高文勇强调，必须坚决反对把“人权”作为政治盾牌，成为干预其他国家的借口。拉中合作提供了重塑人权道路的可能性，拉中双方把社会经济发展与和平事业作为人权的优先发展方向，并采取共同行动。“对我来说，这是巴西和拉美与中国关系的一个重要时刻，值得庆祝。”高文勇说。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯对人民网表示，本次圆桌会的召开是拉中双方深化合作的标志性事件。圆桌会强调了基于相互尊重和主权的合作模式，而不是在西方一些国家使用的所谓“人权”概念。

在林斯看来，拉中人权合作重点围绕发展问题，包括消除贫困、获得健康和教育等经济和社会权利。这种人权合作不以干涉他国内政为目的，而是更关注促进社会包容和可持续发展的具体项目，例如在基础设施、技术和清洁能源等方面的投资。

巴西地理统计局局长波赫曼认为，人权不是只有一个标准，各国发展水平不同，所面对的人权问题自然不同。他表示，对中国和巴西来说，更重要的是发展问题，中国在发展经济、消除贫困等方面已经取得了显著成果，巴西也在为消除饥饿等积极采取行动，在这一方面两国可以加强合作，促进人权的发展。

该论坛由中国人权研究会、中国人民大学、巴西弗鲁米嫩塞联邦大学共同主办，中国人民大学重阳金融研究院、巴西弗鲁米嫩塞联邦大学法学院共同承办。圆桌会主题为“文明多样性与人权实现路径的选择”，下设“中拉对全球人权文明的贡献”“发展权的实现与基本人权的享有”“当前全球人权治理面临的挑战与出路”三个分议题。

超过120位中国和拉美及加勒比地区国家的人权领域高级官员、专家学者及有关社会组织、智库、媒体代表等参会。

作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最为集中的区域之一，中国长期以来一直同拉美及加勒比地区国家携手，积极推动互利共赢经贸合作。而在人权合作领域，中国与拉美及加勒比地区国家背景相似、理念相近、路径相通、目标趋同。

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