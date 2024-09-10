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展示海派中医药文化 助力中埃文明互鉴

“魅力上海”推广活动首次走进中东

2024年09月10日11:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗9月9日电 （记者黄培昭、沈小晓）当地时间9月8日，“魅力上海”城市形象推广活动首次走进中东地区，包括“文化丝路之旅·海派中医走进埃及”解放健康讲坛、上海城市影像展等活动在埃及首都开罗开幕。从黄浦江畔到尼罗河边，活动以中国式现代化的上海实践图景和海派中医药文化为媒介，搭建起中埃文明交流互鉴的桥梁。

埃及金字塔报副主编萨米哈·曼佐尔，埃及消息报董事长伊斯兰姆·阿菲夫，埃及军事医学科学院院长塔里克·纳吉迪，中非艺术节主席苏海尔·卡迪尔等埃及媒体界、文旅界、教育界等200多位中外嘉宾出席活动。

中国驻埃及大使馆公使张朝阳在致辞中表示，“魅力上海”活动首次走进埃及，是中埃在文化上交流互鉴、在发展中合作共赢的又一次生动体现，成为“中埃伙伴年”又一场重要活动。这一系列人文交流活动，将进一步加深两国人民的相互了解和传统友谊，为构建中埃命运共同体和共建“一带一路”夯实民意基础。

埃及—中国友好协会副主席阿里·哈夫尼表示，“魅力上海”活动在2024年中非合作论坛北京峰会之后举办，助力埃中友好交流，让埃及民众从多个角度体验中华文化，领略现代化与传统有机融合的上海所展现出的无穷魅力。

“上海是什么？上海是关于未来的无限畅想，是深度链接全球的国际大都市。”活动现场首映了由阿拉伯籍演员出镜的阿语版城市形象片《Go and See Shanghai》，现场观众反响热烈。由IP SHANGHAI策划的《上海，无限可能——城市影像展》同步亮相。展览从全球征集的万余幅作品中精选了30幅兼具城市印记和国际视角的摄影作品，向埃及观众展现了上海城市发展活力和人民美好生活。

第47届解放健康讲坛“文化丝路之旅”首站来到埃及，以传播中医药文化为核心。在中医药文化主题论坛上，中埃专家共话中医药传承和创新；在海派中医非遗文创区，埃及观众对来自上海的中草药文创爱不释手；在中医互动体验环节，开罗市民跟随上海专家一起练习中医传统功法易筋经，感受海派中医药文化所蕴含的中华文明内涵。

本次活动由中国驻埃及大使馆、上海市人民政府新闻办公室、上海报业集团指导，上海市人民政府外事办公室支持，解放日报社、埃及—中国友好协会共同主办，埃及中国贸易中心、上海报业集团国际传播中心、IP SHANGHAI协办。

(责编：于洋、杨牧)

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