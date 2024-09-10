本报记者 黄发红 田 泓 刘军国

“中国式现代化与世界未来”国际研讨会日前在北京举行。作为明德战略对话的重要组成部分，来自欧美国家和国际组织的战略学术界人士与中国专家学者齐聚一堂，共同探讨中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的成就经验和世界意义。

中国人民大学党委书记张东刚在致欢迎辞时表示，本次战略对话以“明德”为名，旨在向国际学术界展示真实的、光明的、全面的中国发展状况，明深化理论研究之德、明凝聚合作共识之德、明推进全球发展之德。希望与会学者以此为平台，发挥哲学社会科学在融通中外文化、增进文明交流中的独特作用，推动中国式现代化事业与构建人类命运共同体伟业同频共振、同向共进。

“中国改革开放所取得的巨大成就令人钦佩。”欧洲亚洲事务研究所总裁顾爱乐1978年第一次来到中国，之后多次访问中国，见证了中国发生的翻天覆地的变化。他表示，基于错综复杂的国际局势和现实形势，我们要以长远、全局的战略视角看待欧中关系，特别是要进一步促进教育、文化、科技等领域的学术合作与政策对话。明德战略对话将帮助世界进一步认识真实的中国，凝聚全球发展共识，激发全球发展信心，汇聚全球发展力量。

美国宾夕法尼亚州立大学法学与国际事务教授白轲认为，现代化既具有普遍性，也必然具有地方性。新质生产力和创新机制将为中国实现社会主义现代化提供助力。

英国学者马丁·雅克表示，中国式现代化的全球意义在于，“不仅改变了中国自身，也为发展中国家的现代化提供借鉴”。中国提出共建“一带一路”倡议，就是希望能够帮助更多发展中国家实现各自的现代化。

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义表示，在复杂国际环境下，应避免错误信息导致误判。西方媒体对中国的变化存在诸多误解，存在误解就要交流，避免基于错误信息得出错误结论。

明德战略对话是中国人民大学主办、人大重阳金融研究院承办的国际战略学术界交流活动。会前，代表团在上海和浙江义乌、温州等地参访调研，实地感受中国改革开放和中国式现代化的发展进程和生机活力。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)