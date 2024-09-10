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在中国，感受爱与包容（我和中国的故事）

（喀麦隆）奕晓龙
2024年09月10日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年已经是我在中国的第九个年头了。在这之前，我从来没有想过会离开喀麦隆，或者我的生活会与异国他乡有什么联系。那时我对中国的印象，仅仅停留在影视剧里的“中国功夫”。

　　直到上高中时，有一天，我听到正在学中文的表哥认真地朗读课文，奇特的发音吸引我在旁边听了许久。发现我也有兴趣，表哥就鼓励我和他一起学习，他给我讲了很多关于中国的故事，后来我们还一起设定了目标——学好中文，申请到中国读大学。在表哥的带动下，我对学习中文产生了极大的热情。经过一段时间的努力，我获得了汉语水平考试（HSK）四级证书，最终和表哥都如愿来到了中国。

　　我在中国求学的第一站是浙江师范大学。除了在课堂上如饥似渴地学习，我每天都用听新闻、看电视剧等方式增强语感，还特别注意与周围的中国学生、老师进行交流，中文水平提高得很快。闲暇时间，我和朋友们一起去逛义乌国际商贸城，琳琅满目的“中国制造”让我大开眼界。我买了许多质量好又实用的中国产品寄回家乡。后来我的家人告诉我，随着中国和非洲之间的物流越来越发达，跨境贸易不断发展，如今在我家附近的超市里就能买到“中国制造”了。

　　2017年我开始了在浙江农林大学土木工程专业的学习，这期间我的中文水平有了很大提高。大学毕业后，我选择到位于四川省成都市的西南民族大学继续深造。四川丰富的历史文化和风土人情给了我很多灵感。那个时候，我参加了许多面向留学生的中国文化体验活动。为了提升自己的语言水平，我还报名参加2022年“汉字缘”国际故事大会。没想到经历了初赛、复赛，我从全国3000多名选手中胜出，进入全国10强，后来又获得了比赛的特等奖。

　　一路走来，获益良多。如果有人问我，在中国9年，你最大的收获是什么？我想说是爱与包容。

　　我加入了一支足球队，即便和队友们存在语言文化的差异，即便我在赛场上有失误，大家总是对我说，足球是一项集体运动，我们胜负与共；在写毕业论文的过程中，我一度深陷自我怀疑和沮丧情绪，而我的导师在我遇到困难的时候，总会耐心地给我提供宝贵的指导意见、传授研究的思路和方法；当我不慎丢失护照时，陌生人会上前安抚惊慌失措的我，带着我到处询问直到找回失物；运动受伤后，老师、同学和朋友们轮流来医院照顾我……9年来，我的心中珍藏了许多关于爱和包容的故事，也对中国有了越来越深的感情。

　　2022年“汉字缘”国际故事大会举行期间，在反复打磨演讲稿、紧张地准备决赛的时候，我收到了父亲离世的噩耗。我难以接受这个事实，把自己关在宿舍里，茶饭不思。那时候，是我的老师、同学、朋友联系到我的亲人，一起长时间地开导我、鼓励我，让我得以挺过那段悲痛的日子，有勇气继续走上赛场。走出赛场时，我百感交集，心中再次燃起对生活的热情。有很多人陪在我的身边，我也希望自己能够更加积极、勇敢地面对生活中的风雨。

　　如今，越来越多的外国留学生在中国学习、生活，相信他们都能跟我一样常常感受到中国人民的爱与包容。我也希望能在更多的场合，讲述我和中国的故事，让更多人了解中国、认识中国，最终爱上中国。

　　（作者为喀麦隆中文爱好者、2022年“汉字缘”国际故事大会特等奖获得者）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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