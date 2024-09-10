本报记者 刘 赫

德国北莱茵—威斯特法伦州莫尔斯市的一处海外仓内，工人操作电动叉车搬运货物。

本报记者 刘 赫摄

中国商务部日前发布的数据显示，中国全国跨境电商主体已超12万家，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。本报记者近日来到德国杜塞尔多夫、杜伊斯堡等地，对5家中国外贸企业的11座德国海外仓进行了实地探访。这些“海外驿站”正处于快速发展阶段，助力外贸企业进一步提升出海效率、完善服务链条。

连点成线，升级海外仓储服务

早上8点刚过，位于德国北莱茵—威斯特法伦州莫尔斯市的西邮物流欧洲仓内，数十台搬运机器人接收指令，按照系统设定的最优路径拣选当天出库的货物。今年上半年，该仓累计存储290万件中国商品，包括汽配零件、户外家具、光伏产品等。

在德国杜塞尔多夫、杜伊斯堡和汉堡等地，分布着百余家承接中国商品的海外仓，将各类商品运往欧洲大陆的各个角落。海外仓的优势在于缩短时长、节约成本、加速贸易周转。按照普通跨境物流方式，客户下单后，商品从中国运抵德国最快也需要5至10天。有了海外仓后，商品直接从海外仓出库后可次日或隔日到达德国主要城市，与中国国内物流时效不相上下。

同时，海外仓有助于破解退换货等售后服务难题，进一步提升顾客体验和中国商品的全球竞争力。例如，顾客如需退货商品，只需退到海外仓进行调配即可，大大节省了时间和物流成本。西邮物流欧洲区首席执行官叶俊辰表示，日益增长的对外贸易量，对跨境物流链提出了更高要求，海外仓也从单一仓储功能向多功能综合服务转变。

伴随着跨境电商的快速发展，越来越多的中国企业加强海外仓建设与合作。中国家居品牌致欧科技的欧洲仓位于德国杜伊斯堡港，从港口场站到仓库仅需10分钟。据致欧科技欧洲业务总监王彤介绍，2024年上半年，致欧科技在欧洲新建了3个自营海外仓，全球自营海外仓总面积达35万平方米，带动营收同比增长超过41%。“对很多中国企业而言，高效的跨境电商是发展海外业务的关键，而拥有自己的海外仓是提高电商效率的重要一步。”王彤说。

聚链成网，加速商品跨境流动

货轮排队停靠，火车鸣笛驶入货运场站，卡车搭载着印有“汉新欧”“义新欧”“西安港”等字样的集装箱往来奔驰……在德国汉堡港，记者看到一派繁忙景象。

中远海运创新物流服务模式，首次在汉堡港附近设立约1万平方米、具备合规危险品储存资质及保税功能的中继仓，在国内外“双仓联动”之间搭建一条传输通路，滞期费降低90%以上。“我们的目标是聚链成网，连接海外仓及海陆空运输链，畅通国际物流通道，为欧洲地区提供全数字化供应链服务网络。”中远海运物流欧洲公司总经理王晓昀说。

智能化、数字化是国际物流运输的整体发展趋势。华贸国际物流（德国）有限公司隶属于中国物流集团，是德国货运代理协会成员。据该公司欧洲空运运力总监高翔介绍，近年来公司通过引入货代智能系统，在国内揽收、干线运输、海外枢纽处理和目的国配送等关键环节实现了跨境物流全链路的智能化高效管理。“货物一动，通知自动触发，何时到德国，什么时间派送，客户都能收到实时信息。”

根据中国国家铁路集团有限公司的统计数据，今年前7个月，中欧班列累计开行11403列，发送货物122.6万标箱，同比分别增长12%、11%。截至7月初，中欧班列通达欧洲25个国家的224个城市，是世界上最繁忙的国际货运线路之一。德国杜伊斯堡—埃森大学交通与物流系主任贝恩德·诺合认为，中欧班列运输服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，有效扩大了中国与沿线各国经贸往来，加速了要素资源跨境流动。

拓展商机，创造更多合作机遇

不断升级的国际物流体系，提升了贸易效率，深化了各方之间的经贸合作。

“中国美食很有特色，我们希望将其推荐给更多外国消费者。有了海外仓，可以确保海外消费者下单后，产品能直接从海外当地仓库发货，在最短时间内到达顾客手中。”德国赫尔曼国际贸易公司市场总监齐蒙介绍，近年来欧洲用户对中国特色美食产品需求激增，公司与中国食品行业加强了合作，通过跨境电商和海外仓的协同联动，将来自中国的知名酒水饮料、方便速食、火锅底料、休闲零食等数百个品牌，成功引入德国、法国、芬兰等20多个欧洲国家。

在德国北莱茵—威斯特法伦州的维利希市，4座占地面积超过1.5万平方米的仓库几乎存满了来自中国的消费电子产品：扫地机器人、电动滑板车、运动手表……艾克斯迪亚公司与中国多家消费电子品牌建立了合作关系，该公司首席运营官格哈德·路易斯认为，公司熟悉当地市场和行业标准，通过与中国公司建立合作关系，可以更好拉近中国品牌与欧洲消费者的距离，“德中企业拥有广阔的合作空间”。

中国海外物流网络日趋完善，也在助推当地经济社会发展。“进驻杜伊斯堡市的中国企业从10年前的40家增加到如今的120多家，涵盖物流、电子商务等各行各业。”杜伊斯堡市政府中国事务专员马库斯·托伊贝尔表示，中欧班列不仅带来了很多高质量的中国商品，也推动着更多中国企业来到德国投资兴业，为杜伊斯堡创造大量就业机会，为德中合作创造更多新的发展机遇。

（本报德国杜塞尔多夫电）

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)