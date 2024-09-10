本报南京9月9日电 （记者亓玉昆）全球公共安全合作论坛（连云港）2024年大会9日在江苏连云港开幕，国务委员、公安部部长王小洪出席并作主旨发言。

王小洪指出，过去一年来，中方与各方一道深入践行全球安全倡议，高举合作、创新、法治、共赢旗帜，致力于打造全球公共安全共同体，积极推进安全理念对接和利益共融，推动论坛建设取得明显成效，推动全球公共安全合作持续向纵深发展。

王小洪表示，面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿与世界各国一道，携手践行共同、综合、合作、可持续的安全观，注重相互尊重、综合施策、合作共赢、久久为功，深化公共安全领域交流合作，持续构建责任共同体、利益共同体、命运共同体，共同推动全球公共安全治理体系向更加公平、合理、高效的方向发展。中方将采取切实行动，为全球公共安全治理贡献中国智慧和力量。

国际刑警组织主席埃尔拉斯致辞，马来西亚副总理扎希德、塞尔维亚副总理兼内务部长达契奇和有关嘉宾发言。本次大会主题为“变局下的合作共赢：打造全球公共安全共同体”。

同日，王小洪分别会见出席论坛的马来西亚副总理扎希德、内政部部长赛义夫丁，缅甸内政部部长雅毕，赞比亚内政与国内安全部部长姆温布，尼加拉瓜国家警察总局局长迪亚斯，俄罗斯联邦副总检察长格罗多夫。

会见扎希德和赛义夫丁时，王小洪表示，愿以中马建交50周年暨“中马友好年”为契机，保持高层交往和战略沟通，深化执法安全合作，推动中马命运共同体建设走深走实。

扎希德和赛义夫丁表示，祝贺中方成功举办全球公共安全合作论坛（连云港）2024年大会，愿同中方加强执法安全等领域合作，不断丰富马中命运共同体内涵。

会见雅毕时，王小洪表示，愿同缅方深化执法安全合作，持续合作打击电信网络诈骗、贩卖毒品等跨境违法犯罪，共同维护两国安全和发展利益。

雅毕表示，缅方将采取有效措施打击电信网络诈骗等跨境违法犯罪，切实保护中方在缅人员、机构和项目安全。

会见姆温布时，王小洪表示，愿同赞方加强高层交往和人员往来，加强共建“一带一路”安保和执法能力建设合作，为中赞全面战略合作伙伴关系注入新动力。

姆温布表示，愿深化赞中传统友谊，以更高水平执法安全合作推动两国关系不断向前发展。

会见迪亚斯时，王小洪表示，愿同尼方加强各层级人员交往，加强共建“一带一路”安保、打击跨国犯罪、执法能力建设合作，推动两国战略伙伴关系不断迈上新台阶。

迪亚斯表示，尼方期待借鉴中国成功经验，深化执法安全领域务实合作，为尼人民带来更多福祉。

会见格罗多夫时，王小洪表示，双方应按照两国元首达成的重要共识，加强打击跨国犯罪、刑事司法协助等领域合作，推动两国执法司法合作取得更大成果。

格罗多夫表示，愿同中方加强沟通，深入推进两部门间的交流与合作。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 02 版）

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