新华社北京9月9日电 9月9日，中国西班牙论坛第九次会议在北京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中和西班牙首相桑切斯共同出席开幕式并致辞。

刘国中表示，建交半个多世纪以来，中西关系不断向前发展。特别是进入新时代，在两国元首的战略引领下，中西两国政治互信日益巩固，务实合作成果丰硕，人文交流丰富多彩，更好造福了两国人民。

刘国中强调，站在中西关系下一个50年的新起点上，双方应充分发挥中西论坛等机制平台作用，为对方企业提供公平、公正、非歧视营商环境，提升贸易投资合作水平；加强绿色能源、环境保护等合作，拓展绿色发展合作空间；彰显人文交流合作魅力，促进两国人民相知相亲。欢迎西班牙深度参与中国开放进程，共享发展红利，实现互利共赢，推动双边关系不断迈上新台阶。

桑切斯在致辞中表示，国际形势复杂多变，同时也面临机遇，西中应充满信心、加强合作，共同应对全球性挑战。西方愿同中方通过中西论坛等平台，加强各方面对话交流，深化地方合作、绿色发展合作、人文交流，促进双边关系进一步发展。

本次论坛由中国人民对外友好协会和西中理事基金会共同主办，来自两国政府和有关省市、高校、企业等各界代表共约300人与会。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 02 版）

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