本报记者 黄炜鑫

“中非合作论坛是加强非中关系、推动构建高水平非中命运共同体的重要平台。”吉布提总统盖莱近日在接受本报记者采访时表示，在中非合作论坛框架下，非中不断深化基础设施、贸易、投融资、教育、卫生和信息技术等领域合作，结出累累硕果。希望非中双方继续加强相关领域团结合作，共筑高水平非中命运共同体。

盖莱说，中国提出的共建“一带一路”倡议和吉布提国家发展规划“2035年愿景”深度对接，为推动当地发展、增进人民福祉发挥了重要作用。亚吉铁路连接吉布提和埃塞俄比亚，促进人员、货物流通，密切两国贸易往来；吉布提国际自贸区吸引不少外资，创造大量就业岗位，使吉布提成为地区重要经济中心；多哈雷多功能港助力吉布提实现“红海灯塔”梦想，促进地区和国际贸易；中企在吉布提开展的供水项目，改善当地居民生活。盖莱期待吉中进一步深化合作，推动吉布提实现可持续和包容发展。

“中非合作论坛促进非洲国家经济社会发展。”盖莱表示，中非合作论坛是非中集体对话、凝聚共识的机制，助力双方在相互尊重、互利共赢基础上开展合作。他举例说，中国在非洲建设了公路、港口、铁路等基础设施，促进区域经济一体化；派遣医疗队、建设医院，推进非洲卫生体系建设，提高非洲卫生健康水平。“期待中非合作论坛继续有力推动非中合作，促进双方互利共赢。”盖莱说。

“中国是非洲的重要合作伙伴。”盖莱表示，“中国始终秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，加强同非洲国家相互支持和友好合作，成果有目共睹。”

“中国式现代化为非洲提供重要借鉴。”盖莱表示，近几十年来中国取得巨大发展成就。“北京、上海和深圳等城市有先进的基础设施、令人瞩目的科技创新成果，呈现了中国式现代化的生动图景。”盖莱表示，非洲可以借鉴中国发展经验，因地制宜创建经济特区，吸引外资，发展本土产业；通过科技创新推进农业现代化，维护粮食安全；推动非洲大陆自由贸易区建设，促进非洲内部贸易并吸引投资。

“中国着力推进高质量发展和高水平对外开放，为世界提供了重要机遇。”盖莱表示，中国加强科技创新，特别是人工智能、生物技术和可再生能源等新兴领域的科技创新，并积极开展国际合作，有助于各国共同发展。“中国坚定推动高质量发展，有助于全球经济稳定。”盖莱说。

“中非合作论坛北京峰会有助于提升全球南方国家在全球治理中的话语权和代表性，将推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”盖莱表示，非中应在国际舞台上共同维护发展中国家共同利益，携手应对气候变化，推动可持续发展，引领全球南方国家在世界大变局中谋和平、求发展。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 02 版）

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