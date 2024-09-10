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外交部就中方担任上海合作组织轮值主席国工作举行吹风会

2024年09月10日00:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月9日电（记者董雪）9月9日，外交部就我国担任上海合作组织轮值主席国工作举行吹风会。外交部副部长孙卫东向上合组织国家驻华使节和中外媒体介绍有关情况。

　　孙卫东表示，中方现已接任上合组织2024－2025年轮值主席国，将于明年在华主办上合组织成员国元首理事会第二十五次会议。上合组织是首个中国参与创建、以中国城市命名的国际组织，自2001年成立以来，始终以“上海精神”为遵循，走出了一条富有成效的和平发展道路，树立了构建新型国际关系的典范。

　　孙卫东指出，中国是上合组织创始成员国，始终把上合组织作为外交优先方向。中方将以接任轮值主席国为契机，同上合组织国家一道，牢记初心使命，坚持团结协作，落实好三大全球倡议，为世界持久和平和共同繁荣作出积极贡献。明年的峰会是上合组织框架内最重要的活动，也是中方主席国任期内最核心的活动。中方将主办一届友好、团结、成果丰硕的上合组织峰会，凝聚各方共识，擘画发展蓝图。

　　孙卫东介绍了中方关于主席国任期相关工作的设想。

　　一是围绕一个主题，即“上合组织可持续发展年”。中方将在习近平主席提出的全球发展倡议八大重点领域，包括减贫、粮食安全、公共卫生、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等开展一系列合作与行动。

　　二是制定两份重要文件。即结合中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、联合国成立80周年，发表峰会宣言，发出成员国在重大国际和地区问题上的共同声音。结合成员国在务实合作方面的共识和意愿，制定上合组织下一阶段发展战略。

　　三是用实际行动践行一个口号，即“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”。中方将“行动”二字作为主席国工作的关键词，将在上合组织框架内举办100多项会议和活动，以实实在在的行动进一步深化上合组织各领域务实合作，巩固政治互信、维护共同安全、促进共同繁荣、加强民间交往、提升机制效能。

　　孙卫东还就弘扬“上海精神”、高质量共建“一带一路”等回答了记者提问。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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