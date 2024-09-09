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第47届解放健康讲坛走进开罗：中埃专家共话中医药文化魅力

2024年09月09日16:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗9月9日电（记者黄培昭、沈小晓）来自上海的中国医生竟然可以进行浅睡眠、自主呼吸状态下的针药复合麻醉心脏手术？崇明岛上的红花竟然源自五千年前的埃及尼罗河畔？

当地时间9月8日下午，解放健康讲坛@一带一路系列活动首站走进埃及首都开罗。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院心胸外科主任陈彤宇、埃及前卫生部长顾问萨迪克·阿卜杜勒·阿尔同台演讲，让与会的200多位埃及社会各界代表感受到博大精深的中医药文化魅力。

圆桌会论坛现场。人民网记者 黄培昭摄

圆桌会论坛现场。人民网记者 黄培昭摄

圆桌论坛环节，上海市中医医院肾内科主任龚学忠、上海市中医药研究院推拿研究所临床研究室主任孙武权、埃及中文大学物理治疗学院院长萨米·阿卜杜勒·萨马德、埃及米什卡特学校校长塔哈·哈苏纳四位专家共话中医药的应用与推广。

让针刺麻醉“针服”世界

针刺麻醉是中国医学重要的原创性研究 ，是采用针刺疗法辅助外科手术的一种中国特有的麻醉方式，它将古老的针刺技术与现代麻醉技术在外科领域相结合，成为中西医结合的典型案例，是世界卫生组织认可的中国医学科学研究五项重大成果之一。

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院心胸外科主任陈彤宇的《让针刺麻醉惠及世界》，令与会者对针刺麻醉的神奇效果啧啧称奇。

自2001年起，上海现代针刺麻醉团队在周嘉教授带领下，在继承前人经验和在总结既往针刺麻醉优点的基础上，从难度最大的心脏手术入手，逐一攻克技术难点，将既往“清醒状态下针刺麻醉心脏手术”的“单纯针刺麻醉”技术，创新改良为“浅睡眠、自主呼吸状态下针药复合麻醉心脏手术”的“现代针刺麻醉”技术，取得良好的临床疗效，对针刺麻醉这一中国原创进行的技术创新和完善发展。通过针刺麻醉做手术的患者，术中无气管插管，显著减少麻醉镇痛药物的用量，完全不使用肌松药，提高脏器保护，减少并发症，促进快速康复。陈彤宇现场播放了自己通过现代针刺麻醉手术的视频，赢得现场阵阵掌声。而中医针灸也正逐渐成为“世界针灸”，以其广泛的适应症及良好疗效，惠及各国人民。

陈彤宇在演讲。人民网记者 黄培昭摄

陈彤宇在演讲。人民网记者 黄培昭摄

除了为大众所熟知的精神治疗和草药外，古埃及人也形成了拔罐、推拿和按摩等与中医学相似的疗法。埃及前卫生部长顾问萨迪克·阿卜杜勒·阿尔认为，这些相似的传统疗法需要进一步发扬光大。以妇幼健康为例，中国在这方面取得的成就举世瞩目。除了显著降低新生儿死亡率外，在儿童营养、生长发育等方面也有不少成功经验。希望能借助传统医学的力量，让非洲国家也能学习中国先进经验，多多交流合作。

针灸推拿擅长治疗肥胖

上海市中医药研究院推拿研究所临床研究室主任孙武权认为，自己从事的徒手治疗技术（也称为推拿），历史相当悠久。根据安赫马奥坟墓里的壁画推测，早在公元前4000年左右，埃及就有了徒手治疗技术。中医推拿的历史也非常悠久，至少可以追溯到黄帝内经时代，甚至更早。

孙武权现场表演中医传统功法易筋经。人民网记者黄培昭摄

孙武权现场表演中医传统功法易筋经。人民网记者黄培昭摄

活动现场，埃及民众跟着孙武权体验中医传统功法易筋经。人民网记者黄培昭

活动现场，埃及民众跟着孙武权体验中医传统功法易筋经。人民网记者 黄培昭

在中医医学体系里，针灸推拿是合并在一起的一门学科，针灸推拿常常同时在一个病人身上使用。与药物疗法不同，针灸推拿治疗的病种也有自己的特色，其中肥胖就是针灸推拿擅长解决的问题。

在埃及中文大学物理治疗学院院长萨米·阿卜杜勒·萨马德看来，埃及的肥胖及相关慢性病患者在持续增长，针灸、推拿等中医药疗法非常受欢迎。临床上，中医与物理治疗相结合，可加快康复速度，在短期内提高生活质量。

“中药红花对多种肾病有防治作用”

作为一名致力于研究急性肾损伤（AKI）、造影剂肾病的肾科医生，上海市中医医院肾内科主任龚学忠对埃及的AKI研究现状非常感兴趣。一项针对“埃及国内”500名入住ICU患者的多中心研究报告称，入院时AKI发病率为39.7%，50%的患者被归类为二期AKI，并且非甾体抗炎药、“抗生素等”是“埃及”导致AKI和造影剂肾病的最常见诱因。基于前期的实验研究，发现红花对AKI和多种慢性肾病可能有“较好的防治作用”。就是中期待中埃两国肾病专家加强合作，在传统医学的领域尝试共同攻克AKI、造影剂肾病这些难题。

龚学忠在发言中。人民网记者 黄培昭摄

龚学忠在发言中。人民网记者 黄培昭摄

中国和埃及传统医学历史悠久，对现代医学都产生了重要影响。与会的中埃专家希望两大传统医学未来能够通过更多的合作，在全球范围内共同推动传统医学与结合医学的应用与推广，让传统医学再放光芒。

本届解放健康讲坛由上海市卫生健康委员会和解放日报社联合主办，上海报业集团国际传播中心等机构协办。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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