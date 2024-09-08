人民网北京9月8日电 （记者周輖）由中国五矿化工进出口商会主办，中国在非企业社会责任联盟承办的“百企千村”2024产业合作大会（中非）7日在北京举办。

来自中国和非洲十多个国家的政府部门、国际组织、投资机构和企业的500余名代表齐聚一堂，共话中非产业合作的发展未来。埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、乌干达和赞比亚五国驻华使馆及盈科律师事务所作为联合主办单位，电建国际、中交一公局集团、中国路桥、中国土木作为协办单位参与本次活动。大会由中国五矿化工进出口商会副会长、联盟副主席刘中慧主持。

活动现场。主办方供图

大会以“共享现代化发展机遇”为主题进行高层对话和产业合作对接，分享合作机会，探寻企业在非可持续发展的新模式、新路径。埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、乌干达和赞比亚为大会产业合作主题国，通过配套的主题展览和推介会作重点展示。大会设“百企千村”企业在非履行社会责任成果展，向中非各界代表总结展示“百企千村”框架下企业在非履行社会责任的优秀实践。

商务部部长助理唐文弘在致辞中表示，举办产业合作大会，聚焦中非贸易产业合作，共享现代化发展机遇，是双方在第一时间共同探讨贯彻落实中非合作论坛峰会新举措的实际行动，相信将为中国与有关国家合作发展找到新的方法路径。下一阶段，中方将以落实对非务实合作新举措为主线，坚持“真实亲诚”对非合作理念，与非方携手推进中非现代化十大伙伴行动，为共筑高水平中非命运共同体增添新的动能，丰富新的内涵。

肯尼亚投资、贸易与工业部副部长阿布巴卡表示，自中非合作论坛在2000年成立以来，中国与非洲的经济联络经历了显著的增长和深化。双方已经将“一带一路”倡议、全球发展倡议、非洲联盟2063年议程，以及非洲国家的发展策略相结合。中国是肯尼亚最大贸易伙伴，期待肯中双方继续在农业和工业方面深化合作。希望更多私营部门投资者赴肯探索投资机会，为非洲农业现代化和工业化投资，实现共同繁荣与可持续发展。

与会嘉宾参观主题展览。主办方供图

国家国际发展合作署副署长刘俊峰表示，目前，中国政府已在非洲实施了一大批的“小而美、见效快、惠民生”项目，打造许多“叫得响、效果好”的援助品牌。在推进“小而美”项目过程中，积极鼓励引导企业、社会组织、智库、高校等力量参与，增强援助合力。此次产业大会即将发布《“百企千村”共赢发展蓝皮书》，发起推动实施中非合作“小而美”民生项目的倡议。这些行动是社会各界多元主体共同落实“小而美”合作新思路的有益实践。希望继续深入开展“百企千村”活动，发挥企业自身优势和特长，为非洲当地民众和社区提供更多的帮助，以实际行动助力构建新时代全天候中非命运共同体。

中国在非企业社会责任联盟执行主席刁春和表示，在“真实亲诚”对非理念和正确义利观的指引下，中国企业不断深化对非投资合作和基础设施建设，同时履行社会责任，为促进当地经济、社会和环境协调发展以及就业与民生改善，发挥重要的作用，谱写了许许多多友好合作的佳话。中国在非企业社会责任联盟将积极落实中非合作论坛新一届会议精神，继续推动中国企业在与非洲各国的投资合作中积极履行社会责任，实现互利共赢，携手企业积极贡献非洲现代化建设，助力构建新时代全天候中非命运共同体。

在发布仪式上，中国五矿化工进出口商会会长、中国在非企业社会责任联盟共同主席江辉正式发布《“百企千村”共赢发展蓝皮书》。他介绍，“百企千村”活动是中非合作论坛重要举措，是讲好中国故事、促进中非民心相通的切实行动。为广泛宣传活动成果，发挥示范带动作用，联盟遴选出一系列优秀案例入编蓝皮书，以多语种、多渠道、多平台向社会发布。《“百企千村”共赢发展蓝皮书》是第四部成果，以不同视角总结归纳了在非中企履行社会责任的经典实践，为推动企业系统科学、持续高效履责提供借鉴参考。

与会嘉宾参观主题展览。主办方供图

为深化“百企千村”活动，中国在非企业社会责任联盟与有关企业共同向在非中资企业及社会各界发起《关于推动实施中非合作“小而美”民生项目的倡议》。

期间，来自肯尼亚、赞比亚、科特迪瓦、尼日利亚、乌干达等国代表作了国家投资与贸易推介，中国五矿化工进出口商会发布了《中国—非洲贸易合作报告2024》，与会嘉宾围绕“企业社会责任促进民生改善”的议题进行了深入交流研讨。

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