新华社北京9月7日电 记者7日从商务部获悉，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文当天与美国商务部副部长拉戈在天津共同主持召开中美商贸工作组第二次副部长级会议。双方围绕落实两国元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的政策问题以及两国工商界提出的具体商业问题进行专业、理性、务实的沟通。

中方重点就美对华301关税和造船等产业301调查、泛化国家安全、制裁中国企业、双向投资限制、美对华贸易救济、中国企业在美不公平待遇等表达关切，强调厘清经贸领域的国家安全边界有助于稳定企业合作预期，反对以“产能过剩”等为借口实施贸易投资限制措施。

双方同意，将为各自举办的贸易投资促进活动提供必要支持；在跨境数据流动、检验检疫、医疗保健和妇女健康、医疗器械、清洁能源等领域保持沟通；继续推动中美企业合作对接项目并增设项目办公室；在二十国集团、亚太经济合作组织等机制下加强合作。两国商务部愿与中美企业保持沟通，听取企业意见。

中央网信办、工业和信息化部、财政部、国家医保局、国家药监局等部门代表参会。

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