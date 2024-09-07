人民网内罗毕9月6日电 （黄炜鑫、王军杰）南苏丹瓦乌消息：中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和部队日前赴南苏丹瓦乌市海克斯蒂学校开展人道主义援助活动。期间，中国维和官兵向师生捐赠人道主义援助物资，表演中国传统文化节目，受到热烈欢迎，进一步加深中国军人与非洲民众的亲密友谊。

搬运援助物资。孙千摄

此次人道主义援助活动，中国维和官兵为当地师生带来了共计13类7600余件学习用品、教学教具、文体器材、医疗物资等各类物资，在捐赠仪式上，维和官兵与学校代表进行了援助物资交接。

维和官兵与学校代表进行物资交接。王皓宇摄

联南苏团民事部门代表及当地政府代表分别进行发言，对中国维和官兵帮助当地学校改善日常教学水平的友好举措表示感激。

当地政府代表感激中国官兵。王军杰摄

随后，学校的4名学生代表共同演唱一首当地歌曲，她们用歌声欢迎中国维和官兵的到来。

动听的歌声欢迎中国官兵。王军杰摄

伴随着阵阵热烈掌声，中国维和官兵还为学校师生带来了一场精彩的中国传统文化节目表演。

进行传统锣鼓表演。邓原淘摄

振奋欢快的战鼓、欢腾跳跃的舞狮表演赢得了现场师生的阵阵笑声，传统的川剧变脸表演更是引起阵阵惊呼。表演中，现场频繁响起热烈掌声，在丰富当地师生文化生活的同时，也充分展现了中国维和军人的友好形象。

舞狮活动引发现场热烈掌声。谢坤摄

传统川剧变脸表演。王军杰摄

当地教育部主任表示：“虽然中国军人距离他们的祖国很远，但大家已经把他们视为了我们当中的一员，感谢中国维和军人的援助，祝福中国军人永远健康。”

维和官兵与学生进行合影。殷亦豪摄

学生对中国官兵援助表达感谢。王皓宇摄

据悉，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和部队由维和工兵分队和维和医疗分队组成。自部署至维和任务区以来，中国维和官兵积极参与各类维和行动，先后完成多项补给线道路修复、机场设施修缮等任务，接诊患者千余次，并向当地民众捐赠数十类万余件文体用品和医疗物资，赢得当地政府和民众的热烈欢迎与高度赞誉。

学校师生送别维和官兵。王军杰摄

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