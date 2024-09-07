人民网雅加达9月7日电 （记者曹师韵、李培松）9月6日，由上海市文化和旅游局及中国驻印尼大使馆共同主办的“中国传统艺术国际巡展雅加达站：海丝新韵—上海非物质文化遗产展”在位于雅加达的印尼国家美术馆盛大开幕。中国驻印尼大使馆临时代办周侃、印尼旅游和创意经济部副部长尼·梅缇·阿玉·马蒂尼等嘉宾出席。

在展览开幕式现场，本次展览的承办、协办单位代表向印尼国家美术馆赠送礼品。人民网记者 曹师韵摄

展览以“海丝新韵”为主题，共分为“匠心工艺——上海工艺美术瑰宝”“海派妙艺——上海手工艺术选粹”“戏里京华——戏剧艺术精华荟萃”“画韵乡情——上海农民画撷珍”四大板块，汇集了近百件来自上海非遗保护单位和传承人的艺术精品。展览重点展出上海农民画、戏曲艺术、漆画、玉雕、珐琅、木版水印、刺绣、草编、竹编、盘扣、剪纸艺术等具有海派特色的非遗技艺，还设置了珐琅工艺展示、拓印技艺体验工坊等活动，为印尼观众呈现了一场别具风采的中国传统艺术盛宴。

参加开幕式的嘉宾参观展览。人民网记者 曹师韵摄

周侃表示，本次展览汇集了中国特别是上海丰富的非物质文化遗产佳作，不仅展现了中国传统艺术的深厚底蕴，也体现了文化的传承与创新。“相信这些艺术瑰宝将带给印尼民众全新的文化体验，加深两国人民互相了解，以人文交流促进中印尼‘民心相通’。”

据主办方介绍，本次展览由上海艺术品博物馆、上海市群众艺术馆（上海市非物质文化遗产保护中心）、上海艺术研究中心、上海工艺美术职业学院共同承办，是中国传统艺术国际巡展继埃及亚历山大、土耳其伊斯坦布尔、斯洛伐克布拉迪斯拉发之后举办的第四站，荣获上海市委宣传部、上海市委对外宣传办公室“中华文化走出去”的“银鸽奖”项目。展览于9月7日起对公众开放，将持续开放至10月6日。

展览现场的拓印技艺体验工坊。人民网记者 曹师韵摄

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