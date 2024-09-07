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美国波音“星际客机”飞船不载人返回地球

2024年09月07日13:53 | 来源：新华网
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新华社纽约9月7日电（记者谭晶晶）遭遇技术故障的美国波音公司“星际客机”飞船7日凌晨不载人返回地球，在美国新墨西哥州的白沙太空港地区着陆。

美国航天局直播画面显示，“星际客机”于美国东部时间6日18时04分（北京时间7日6时04分）左右脱离国际空间站，启程返回地球。经过5个多小时的飞行后，“星际客机”顺利完成脱轨操作，随后再入地球大气层。美国东部时间7日0时01分（北京时间7日12时01分）左右，“星际客机”降落在新墨西哥州的白沙太空港地区。

“星际客机”6月5日搭载美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯升空，6月6日飞抵国际空间站。这是“星际客机”首次载人试飞任务。飞船原定6月14日脱离空间站返回地球，但因推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。出于安全考虑，美国航天局决定让“星际客机”9月6日脱离国际空间站不载人返回地球，而两名宇航员将于明年2月改乘美国太空探索技术公司的“龙”飞船返回地球。

美国航天局计划不早于9月24日进行“龙”飞船载人航天发射，送2名分别来自美国和俄罗斯的宇航员前往空间站。此次任务原定宇航员人数为4人，后来决定减至2人，以便给因“星际客机”故障滞留空间站的两名宇航员留出位置。“星际客机”必须在“龙”飞船发射前返回地球，以给后者腾出对接口。

“星际客机”首次载人试飞任务对波音公司意义重大。自2011年美国航天飞机退役后，美国大力发展商业载人航天。波音公司和太空探索技术公司于2014年从美国航天局获得载人飞船项目合同，分别建造“星际客机”载人飞船和载人版“龙”飞船，向国际空间站运送美国宇航员。“龙”飞船已多次执行常规商业载人航天任务，而“星际客机”项目则多次因技术问题推迟进度。

美国航天局原计划在“星际客机”此次任务结束后，对其执行常规商业载人航天任务、定期运送宇航员往返空间站进行最后认证。“星际客机”首飞出现故障无疑对波音公司又是一次沉重打击，目前尚不清楚“星际客机”前景如何。

(责编：王静、袁勃)

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