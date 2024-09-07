新华社马德里9月6日电（谢宇智）西班牙国家统计局日前提供的数据显示，该国今夏国际游客到访人数和旅行消费金额有望创下新高。但西班牙旅馆业协会表示，行业实际状况并不乐观。

西班牙国家统计局近日发布的数据显示，今年7月，西班牙接待国际游客1090万人次，同比上涨7.26%；外国游客在西总支出达到155.35亿欧元，同比增长11.9%。

然而餐饮业与酒店业的部分从业者却表示，并未实际感受到旅游业带来的收益。西班牙旅馆业协会的调查显示，44.5%的经营者认为今夏客流量总体比去年同期减少。这一方面因为本国居民出国旅行数量增加；另一方面由于部分地区受到降雨或热浪等恶劣天气影响，游客数量减少。

此外，还有57.7%的经营者指出，其实际收入比去年有所下降。这主要因为欧洲物价上涨和消费者购买力下降，许多游客将旅游预算的重心放在住宿和交通上，减少了在酒吧和餐馆的消费。

数据显示，旅游市场保持活跃确保了西班牙夏季就业市场的繁荣，今年7月和8月的酒店餐饮业从业者人数达到突破历史纪录的196万人。与此同时，仍有56%的经营者说，人力成本的上升使他们难以雇到合适的员工。同时，食品和饮料价格不断走高，也使酒店餐饮业的盈利空间不断受到挤压。75%的经营者认为今年夏季的营业情况与去年持平甚至逊色于2023年同期。

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