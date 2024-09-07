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美国佐治亚州校园枪击案凶手父亲被控二级谋杀

2024年09月07日11:35 | 来源：新华网
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新华社北京9月7日电 美国佐治亚州调查局5日宣布，逮捕前一天阿巴拉契中学枪击案凶手的父亲，对其提出二级谋杀等多项指控，理由包括这名父亲“故意”允许儿子持枪。

佐治亚州调查局当天在一份声明中说，枪击案嫌疑人科尔特·格雷现年54岁的父亲科林·格雷受到4项过失杀人罪、两项二级谋杀罪和8项虐待儿童罪指控。

9月4日，在美国佐治亚州巴罗县温德市，警察聚集在发生枪击事件的阿巴拉契高中外。新华社/美联

9月4日，在美国佐治亚州巴罗县温德市，警察聚集在发生枪击事件的阿巴拉契高中外。新华社/美联

这起枪击造成4人死亡、9人受伤，是今年秋季学期开学以来美国发生的第一起校园枪击事件。科尔特现年14岁，受到4项重罪谋杀罪名指控，将按成年人身份受理。他将于当地时间6日借助视频连线方式在佐治亚州高级法院首次出庭。

在佐治亚州，二级谋杀罪可判10至30年监禁，重罪谋杀最轻也是终身监禁。

科林告诉调查人员，科尔特行凶时用的枪是去年12月他送给儿子的节日礼物。美联社报道，科尔特经常与父亲一起射击、打猎。

调查人员披露，去年5月，格雷父子曾因涉嫌在社交网络上发布威胁制造校园枪击的言论，接受邻县杰克逊县警方讯问。格雷父子否认发布相关言论。

根据问讯记录，科林告诉调查人员，他的猎枪锁在家中保险柜里，儿子拿不到。“他（科尔特）知道武器的严重性、能做什么，以及如何去使用和不使用”。

这是2022年1月22日在美国达拉斯枪展上拍摄的枪支。新华社发（李琳摄）

这是2022年1月22日在美国达拉斯枪展上拍摄的枪支。新华社发（李琳摄）

调查人员当时无法证实格雷父子发布过网络威胁言论，也没有找到让法院下令没收枪支的理由。杰克逊县治安官贾尼斯·曼格姆对美联社记者说，回看去年5月的报告，的确没有发现任何可以在当时提出指控的理由，“只有法官下令或者我们指控某人，才可以带走枪支进行保管”。

路透社报道，对校园枪击案凶手的家长提出指控，有先例可依。美国国内校园枪击频发，这一做法可能是一种新的应对策略。

今年4月，因儿子2021年在牛津镇中学开枪打死4名同学、打伤6名同学和1名老师，密歇根州一对父母分别被判处10至15年监禁。这是美国多人死伤校园枪击案行凶学生的家长首次被判刑。

美国国土安全部研究显示，大约75%的校园枪手都是从家中获取武器。专家和枪支安全倡导者说，密歇根州校园枪击案凶手父母获刑是重要一步，让拥有枪支的父母为孩子实施校园暴力事件承担更多责任。（孙硕）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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