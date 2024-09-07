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日本多地“大米荒”持续　政府部门被指“无对策”

2024年09月07日11:34 | 来源：新华网
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新华社北京9月7日电 日本多地近期“大米荒”持续，虽有部分新米上市，但许多超市的大米仍存在断货或限购情况。日本民众指责农林水产省行动迟缓，没有采取应对措施，仅宣称大米紧缺状况“早晚能解决”。

日本部分地区7月开始出现“大米荒”，如今波及更多地区。据日本媒体6日报道，东京都、大阪府、福岛县、北海道等地大米供应紧缺，部分店面大米上架仅几分钟就被抢购一空。

这是7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

这是7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

面对大米持续紧缺、新米价格高涨，日本民众对农林水产省表示强烈不满，指责该部门没有采取应对措施。据日本媒体报道，农林水产大臣坂本哲志3日被问及大米何时上市，他回答：“听超市店员说预计周三（4日）到货。我认为大米紧缺的状况早晚能解决。”面对大幅上涨的米价，他称“新米价格多少会高一些”。

这番言论引发日本民众批评。人们质疑，坂本哲志身为农林水产大臣，居然用超市店员的话当作政府官方答复。不少民众在社交媒体写道：“没有大米了，让民众吃什么？”“关西地区今天也没买到米。”“政府到底在做什么？”

此外，日本民众质疑政府拒绝投放储备米。大阪府知事吉村洋文8月底和本月2日两次呼吁日本中央政府尽快投放储备米，以缓解供应紧张、平抑大幅上涨的米价，均被中央政府官员拒绝。按农林水产省说法，投放储备米恐对大米流通造成影响。（张旌）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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