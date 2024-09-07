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中国与马达加斯加是双赢的关系

——访马达加斯加驻华大使让·路易·罗班松

谢莹 张若涵 刘以爽
2024年09月07日11:10 | 来源：人民网-国际频道
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9月5日晚，中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举办，马达加斯加驻华大使让·路易·罗班松就双边关系与中非合作发展等话题接受人民网专访。

马达加斯加位于印度洋西部，隔莫桑比克海峡与非洲大陆相望，是非洲第一大、世界第四大岛。其地缘位置十分重要，地处印度洋西部和非洲东部航道的中心，是从太平洋、印度洋到非洲大陆的重要支点。

“马达加斯加独特的地理位置和连接中非的海上航道，使得马方在共建‘一带一路’倡议中极具合作潜力。”让·路易·罗班松表示，作为最早签订“一带一路”合作文件的非洲国家之一，该国一直在积极推动倡议的落实。

“鸡蛋路”、5A国道整治项目相继竣工，通信网络现代化一期项目完工，哈努马法纳水电站项目取得积极进展，中国企业积极来马投资兴业……在共建“一带一路”倡议框架下，中马合作已经结出累累硕果，切实改善了当地民生。

今年是中马建交52周年，回顾两国关系发展，让·路易·罗班松说，马中传统友谊稳固，友好合作关系发展顺利，政治互信不断深化。在经济领域，双方可以在农业、矿产、渔业及旅游业等方面继续加强合作。

展望两国合作的未来，让·路易·罗班松充满信心，“中非合作论坛北京峰会刚刚发表了《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》,通过了《中非合作论坛-北京行动计划(2025-2027)》。正如《北京宣言》所讲，中非关系是互利共赢的。因此，我相信马达加斯加与中国也将向双赢关系继续向好发展。”

让·路易·罗班松大使接受人民网专访。人民网 张若涵摄

让·路易·罗班松大使接受人民网专访。人民网 张若涵摄

(责编：王禹蘅、刘慧)

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