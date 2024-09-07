人民网伦敦9月6日电 （周卓斌、郭锦标）9月6日，“未来·观——中英青年数字创意展”启动仪式在英国伦敦举办。

该展由上海交通大学文创学院主办，集聚30余件作品，在探索未来、设计未来的主题下，涉及对人与自然、环保、艺术、教育、音乐、智能时代等多领域的独特观察和创新表达。主创人员均为30岁以下的中英两国年轻人和由他们主导的数字创意艺术机构和科创企业，充满无限潜力。

启动仪式现场。人民网 郭锦标摄

在启动仪式上，上海交通大学副校长刘卫东表示，该项目将在伦敦和上海两地持续举办主题共创、双城互展、产学研讨、成果孵化、人才交流等活动，打造一个长期的中英青年数字创意人才集聚和数字文化共创平台，在强化跨国合作的同时助力上海和伦敦的双城文化交流。上海交大鼓励中国学生到英国继续深造，也欢迎英国及世界其他国家的年轻人到中国学习、工作和生活。希望中英青年能够不断创新，不断进取，共同为全球数字经济发展和数字文明交流做出贡献。

上海交通大学副校长刘卫东致辞。人民网 郭锦标摄

英国布鲁内尔大学副校长特雷弗·霍伊表示，布鲁内尔大学近年一直通过研究推动中英创意产业的多方面合作，也非常高兴能够通过这次活动，用展览的方式呈现教学成果，促进教学创新，加强教学与公众和产业的联系。未来，布鲁内尔大学将继续加强同中国高校和中国产业的联系，深化合作，致力于建设中英青年数字文化交流与共创平台。

英国布鲁内尔大学副校长特雷弗·霍伊致辞。人民网 郭锦标摄

驻英国大使馆公使衔参赞李立言表示，中英两国都有着深厚的文化积淀与丰富的历史底蕴，也有着对创新和未来的共同追求。数字文化不仅是科技与艺术的结合，更是中英青年跨越地域、分享创意的桥梁。期待通过更多这样的文化交流活动，扩大数字时代朋友圈，促进中英两国人民民心相通。

驻英国大使馆公使衔参赞李立言致辞。人民网 郭锦标摄

该展览据策展人王昊青介绍，这次展览呈现出三大特点，一是人工智能生成技术的发展将重塑数字创意，二是年轻人越来越关注技术与文化和情感的深度融合，三是创作者个体和机构都在前期研究和未来转化方面加大了投入，这些特点将对中英两国高校在数字创意教育领域产生重大影响。

启动仪式现场。人民网 郭锦标摄

作为推动中英青年数字文化交流与共创，助力中国数字文化出海的国际平台，该展览也将于9月14日至17日间参加伦敦设计节，成为本年度伦敦设计节唯一一个由中国高校主办的官方伙伴活动，向英国观众展示中英两国青年面向未来的创新精神和数字创意才华。

(责编：王禹蘅、刘慧)