人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《咏春》海外巡演伦敦站“学术交流会”成功举行

2024年09月07日10:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伦敦9月6日电 （记者邢雪）9月6日，深圳原创舞剧《咏春》海外巡演伦敦站“学术交流会”在伦敦沙德勒之井剧院举行，舞剧的主创团队与来自英国舞蹈界的专家共同探讨以《咏春》为代表的中国舞剧发展之路。

适逢《咏春》在伦敦的第10场演出，也是其海内外巡演的第200场，交流会上，舞剧《咏春》编剧冯双白、总编导韩真、香云纱顾问邢莉莉分享了舞剧创作理念及本次伦敦演出的感想，来自英国的艺术界人士也在此进行了深入的交流。

国际知名制作人、前职业舞蹈家法鲁克·乔杜里表示，舞剧作为全球共存的一种文化的形式，是一种非常重要的艺术表达，不仅帮助人们更好地欣赏自己的传统文化和艺术，更能够传递其相关的价值观，“这一点关乎未来”。他认为，《咏春》不仅讲述了一个中国故事，展示了中国美学和艺术，更给观众带来了“你的故事就是我的故事”的观演感受，带来情感共鸣，这一点非常了不起。

德纳达舞蹈剧院艺术总监、编舞卡洛斯·庞斯·格拉对舞蹈中使用的叙事技巧表示欣赏，伦敦当代舞蹈学院客座教授克里斯多夫·班纳曼认为《咏春》巧妙地将武术文化与舞蹈相结合，此外还借鉴了电影手法，表现了复杂且细腻的情感，将给未来的中国舞剧发展以启迪。格林尼斯·亨德森制作公司创始人格林尼斯·霍尔认为，《咏春》在伦敦受到欢迎，标志着中国作品在国际上将迎来一个新开始。

中国驻英国大使馆王云参赞认为，《咏春》舞剧有三美：第一是精神之美，《咏春》体现了中华武术除暴安良，弘扬正义，兼容并包的一种精神，展示了中华武术和中国文化所体现的和平、包容、和谐的价值观；第二是传承之美，舞剧是老故事新表达，并且融合了两项非遗，将武术和舞蹈完美的结合，是推动“岭南”和“非遗”创造性转化和创新性发展的成功案例；第三是舞台呈现之美，《咏春》舞台设计精巧，制作精良，演员敬业，各个环节都深入人心。

深圳市文化广电旅游体育局副局长丁中元表示，舞剧《咏春》诞生以来一直都在成长，除了舞蹈艺术本身，还有市场的拓展，未来与科技结合等等的规划，在继承和发扬优秀中国传统文化的基础上，让中国传统文化IP在当下的市场环境和社会语境中不断扩大影响力。未来要继续发挥深圳的独一无二的优势，讲好大湾区故事。

交流会上，嘉宾们认为，舞剧《咏春》具有跨越国界、语言的感染力，希望《咏春》能到更多的国家和地区交流演出。 据介绍，今年10月，《咏春》将登上法国巴黎的舞台，继续扩大其影响力。

(责编：王禹蘅、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部