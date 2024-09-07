人民网伦敦9月6日电 （记者邢雪）9月6日，深圳原创舞剧《咏春》海外巡演伦敦站“学术交流会”在伦敦沙德勒之井剧院举行，舞剧的主创团队与来自英国舞蹈界的专家共同探讨以《咏春》为代表的中国舞剧发展之路。

适逢《咏春》在伦敦的第10场演出，也是其海内外巡演的第200场，交流会上，舞剧《咏春》编剧冯双白、总编导韩真、香云纱顾问邢莉莉分享了舞剧创作理念及本次伦敦演出的感想，来自英国的艺术界人士也在此进行了深入的交流。

国际知名制作人、前职业舞蹈家法鲁克·乔杜里表示，舞剧作为全球共存的一种文化的形式，是一种非常重要的艺术表达，不仅帮助人们更好地欣赏自己的传统文化和艺术，更能够传递其相关的价值观，“这一点关乎未来”。他认为，《咏春》不仅讲述了一个中国故事，展示了中国美学和艺术，更给观众带来了“你的故事就是我的故事”的观演感受，带来情感共鸣，这一点非常了不起。

德纳达舞蹈剧院艺术总监、编舞卡洛斯·庞斯·格拉对舞蹈中使用的叙事技巧表示欣赏，伦敦当代舞蹈学院客座教授克里斯多夫·班纳曼认为《咏春》巧妙地将武术文化与舞蹈相结合，此外还借鉴了电影手法，表现了复杂且细腻的情感，将给未来的中国舞剧发展以启迪。格林尼斯·亨德森制作公司创始人格林尼斯·霍尔认为，《咏春》在伦敦受到欢迎，标志着中国作品在国际上将迎来一个新开始。

中国驻英国大使馆王云参赞认为，《咏春》舞剧有三美：第一是精神之美，《咏春》体现了中华武术除暴安良，弘扬正义，兼容并包的一种精神，展示了中华武术和中国文化所体现的和平、包容、和谐的价值观；第二是传承之美，舞剧是老故事新表达，并且融合了两项非遗，将武术和舞蹈完美的结合，是推动“岭南”和“非遗”创造性转化和创新性发展的成功案例；第三是舞台呈现之美，《咏春》舞台设计精巧，制作精良，演员敬业，各个环节都深入人心。

深圳市文化广电旅游体育局副局长丁中元表示，舞剧《咏春》诞生以来一直都在成长，除了舞蹈艺术本身，还有市场的拓展，未来与科技结合等等的规划，在继承和发扬优秀中国传统文化的基础上，让中国传统文化IP在当下的市场环境和社会语境中不断扩大影响力。未来要继续发挥深圳的独一无二的优势，讲好大湾区故事。

交流会上，嘉宾们认为，舞剧《咏春》具有跨越国界、语言的感染力，希望《咏春》能到更多的国家和地区交流演出。 据介绍，今年10月，《咏春》将登上法国巴黎的舞台，继续扩大其影响力。

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