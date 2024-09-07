人民网斯德哥尔摩9月6日电 （记者殷淼）当地时间9月4日，一场名为“大地之声”的城市公共艺术创作活动在瑞典首都斯德哥尔摩举办。此次活动由斯德哥尔摩中国文化中心、上海民生美术馆艺术基金会和上海城市景观设计师、艺术家钟律及其团队共同策划，邀请中瑞两国艺术家共同展现声音与自然的和谐交融，为中瑞文化交流搭建艺术互动桥梁，吸引众多艺术爱好者和专业人士的参与。

“大地之声”城市公共艺术创作活动现场。斯德哥尔摩中国文化中心供图

据介绍，“大地之声”项目是由中国上海城市景观设计师、艺术家钟律及其团队主导，结合创新的声音艺术形式创作的一项公共艺术作品。钟律表示，该作品是上海黄浦区城市更新项目的一部分，旨在通过互联网数字技术将声音艺术融入公共空间，探索人与自然的共生关系。她希望通过作品展现“公园城市”与“森林王国”的对话，唤醒人们对环境保护的关注。

上海城市景观设计师、艺术家钟律介绍“大地之声”公共艺术作品。斯德哥尔摩中国文化中心供图

钟律还对其创作的《自然之诗》系列作品进行了详细解析，展示了四季更替的美感与她对自然美的深刻理解。上海民生美术馆艺术基金会负责人顾佳表示，艺术项目是提升公众对自然环境认识和尊重的一个途径，而艺术教育是连接人与自然的重要桥梁。

活动中，郭健康、李政钟、冯琤敏、龙慧等多位上海艺术专家通过视频分享了“大地之声”的创作理念与过程，从科普教育、数字艺术到空间工艺等方面深入探讨了作品的诞生。

瑞典艺术家罗曼·根斯和玛丽亚·诺德索·伦德伯格在进行声音与艺术表演。 斯德哥尔摩中国文化中心供图

在声音与艺术表演环节，瑞典艺术家罗曼·根斯和玛丽亚·诺德索·伦德伯格以瑞典风格的空灵之声打动了观众，带来了如同天籁般的表演，仿佛将大家带入宁静的北欧森林，带来心灵的净化与精神的享受。与此同时，旅瑞雕塑艺术家张时飞的即兴雕塑创作与音乐表演相辅相成，为观众带来了一场视听盛宴。

旅瑞雕塑艺术家张时飞的即兴雕塑创作。斯德哥尔摩中国文化中心供图

中国抽象艺术家李磊展示了他的水彩作品《四季》，通过富有诗意与音乐感的表达，激发了观众的共鸣。制作人高剑平和影像艺术家魏学超则通过影像和艺术的形式，呼吁人们关注城市与自然的关系。

中国抽象艺术家李磊展示其水彩作品《四季》。斯德哥尔摩中国文化中心供图

观众在现场不仅欣赏了艺术作品，还通过声音、绘画、雕塑等多媒体艺术形式，亲身体验了自然与城市和谐共存的意境，而且在李磊的指导下进行了二次创作。

此次活动展示了多媒体、雕塑、绘画与声音艺术的完美融合，呈现了大地母亲孕育生命的多样艺术表达，是中瑞两国在可持续发展与环保艺术合作方面的成功案例。据悉，这一艺术成果还计划在上海展出，以进一步深化中瑞文化的交流与合作。

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