人民网里约热内卢9月5日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间9月5日下午，由广东省韶关市政协主席胡海运率领的韶关市政协代表团到访里约热内卢巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）会馆，并与巴西文协主要成员举行座谈。巴西文协主席上官建峰出席座谈会并致辞。

广东省韶关市政协主席胡海运发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

胡海运介绍了韶关市基本情况和近年来取得的发展成就。他表示，韶关市坚持以生态为特色优势，高质量融入“双区”建设。目前，全市初步形成以钢铁、有色冶金等优势传统产业为基础，以先进装备制造、大数据、医药健康等新兴产业为特色的产业发展格局。此外，韶关市不仅是全国重点侨乡，还拥有丰厚的文化底蕴，并将举办第五届世界广府人恳亲大会。希望通过与巴西文协等在巴华侨华人社团的合作，进一步加强与旅巴侨胞的联系，并欢迎广大侨胞到访韶关，挖掘更多合作机遇。

巴西华人文化交流协会主席上官建峰发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

上官建峰表示，巴西文协自成立以来，多次承办文化交流活动，推动中国优秀文化在巴西的传播。协会不少成员是广东侨胞，一直致力于为中巴贸易和文化交流作出贡献。他表示，相信此次座谈交流将加深旅巴侨胞对韶关最新发展情况的了解，为促进中巴民间友好注入新的动力。

巴西文协常务副主席、广东籍侨胞黄艳娟致欢迎词。人民网记者 宋亦然摄

巴西文协常务副主席、广东籍侨胞黄艳娟在致欢迎词时表示，希望代表团的到访有助于促进中巴两国地方交流，推动韶关市和里约市在文化、教育、商务等多个领域开展更加富有成效的合作。

巴西文协秘书长伍小曼参加了座谈。据悉，韶关市政协代表团在巴西将访问圣保罗和里约热内卢两座城市，离开巴西后将前往秘鲁访问，重点围绕第五届世界广府人恳亲大会展开宣介。

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