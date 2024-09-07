新华社洛杉矶9月6日电 记者手记｜校园枪击案再次震惊美国社会

新华社记者高山

刺耳枪声再次在美国校园响起。4日，2名老师和2名学生在佐治亚州巴罗县阿巴拉契高中恶性枪击案中遇害，另有至少9人受伤。

在美国，人们似乎已对频繁枪声司空见惯，但导致无辜青少年严重伤亡的校园枪击事件仍深深刺激民众情绪。更令人震惊的是，制造此次血案的嫌疑人竟是一名只有14岁的少年。

美国媒体援引目击者说法报道说，嫌疑人科尔特·格雷在代数课开始后短暂离开教室，当他返回教室敲门时，因有同学发现其持有枪支而被拒之门外，他随即前往隔壁教室开枪。

枪击案发生后，美国各界人士纷纷发声，认为这一事件是枪支暴力继续撕裂社会的可怕警示。学生们在教室里上课的同时还要担心枪手破门而入。

阿巴拉契高中枪击案是近日来第二起轰动全美的低龄枪手制造的血案。就在3天前，一名11岁男孩在路易斯安那州明登市枪杀自家亲戚——该市82岁的前市长及其女儿。两名死者都身中数枪。

智库“美国进步中心”枪支暴力预防项目负责人尼克·威尔逊在阿巴拉契高中枪击案当天发表声明说：“今天这类枪击事件越来越司空见惯。孩子们不应生活在恐惧之中。”

数据显示，美国青少年是枪支暴力最脆弱和最大受害群体之一。据美国《城市健康杂志》报道，有460万美国儿童家中至少有一把已上膛且未上锁的枪，这些存放不当的枪支很容易导致校园枪击、自杀和家庭成员的死亡。美国儿科学会也警示，家中有武器的家长有近半数错误认为孩子不知道武器被藏在哪里。

由2012年美国桑迪胡克小学枪击惨案遇害者家属牵头设立的非营利组织“桑迪胡克承诺”收集的数据表明，贫困家庭儿童比来自富裕家庭的儿童更容易受到枪支暴力侵害，非洲裔儿童死于枪支暴力的可能性是白人同龄人的4倍。

据“枪支暴力档案”网站统计，2023年美国有297名11岁及以下儿童、1385名12岁至17岁青少年死于枪支暴力。

枪支暴力是美国社会顽疾之一。但是，美国民主、共和两党为了吸引选民，在控枪问题上争吵不休，在全国性控枪政策上难有真正作为。

有美国媒体哀叹，“每次重大枪击事件后，我们都会悲伤与痛惜。然后在争吵中，一切又回到原点”。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)