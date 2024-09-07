新华社金沙萨9月6日电（记者史彧）非洲疾控中心与世界卫生组织6日宣布启动非洲大陆联合应对猴痘疫情计划。

非洲疾控中心主任让·卡塞亚当天在线上新闻发布会上说，这项为期6个月的联合应对计划资金约为6亿美元，将帮助非洲各国提高应对猴痘疫情的能力，并通过强化协作，为非洲各国提供运营和技术支持。

让·卡塞亚说，今年以来非洲各国共报告猴痘疑似病例24851例，其中死亡病例643例。刚果（金）为本轮猴痘疫情“震中”，今年以来共报告疑似病例20463例，其中死亡病例635例。首批9.91万剂猴痘疫苗5日运抵刚果（金）首都金沙萨，刚果（金）政府正在对疫苗接种工作进行规划。

让·卡塞亚说，今年5月以来，非洲猴痘病例数呈现增长态势，随着非洲各国本月初迎来开学季，疫情传播风险上升。他说，猴痘疫苗将于近期运抵其他非洲国家，非洲疾控中心正在与非洲多国卫生部门加强病毒防治、疫苗接种等合作。

世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织说，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。8月26日，世卫组织启动一项针对猴痘疫情的全球战略防范和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力遏制疫情传播。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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