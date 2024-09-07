新华社北京9月6日电 高端访谈｜中非合作论坛是非中关系发展的最有力证明——访苏丹主权委员会主席布尔汉

新华社记者李良勇 陈莹 马晓冬

来华出席中非合作论坛北京峰会的苏丹主权委员会主席布尔汉日前在北京接受新华社记者专访时说，中非合作论坛是非洲国家与中国关系发展的最有力证明，这一平台有助于深化非中合作，造福双方人民。

布尔汉说，本次峰会有众多非洲国家领导人与会，是非中加强伙伴关系的重要机会。布尔汉赞赏习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念，他表示，这一政策理念建立在合作和相互尊重的原则之上，引领非中合作取得成功。当前，双方致力于构建中非命运共同体，将有助于继续强化双方的伙伴关系。

谈及苏中关系，布尔汉表示，两国友好关系悠久且牢固，今年是苏中建交65周年，苏丹将中国视为重要战略伙伴，两国成功实施了诸多合作项目，特别是在石油、农业、基础设施、数字经济等领域。

布尔汉曾任苏丹驻华使馆武官。他说，那是自己人生中经历最为丰富的时期之一，在华工作期间积累了很多工作经验。谈及中国高质量发展和高水平对外开放，布尔汉说，对于每个到访中国的外国人而言，展现在他们眼前的是中国在发展进程、基础设施和工业领域取得的巨大成就，“中国经验令世界惊叹”。

布尔汉祝愿中国取得更大进步和繁荣。布尔汉指出，苏丹在非洲大陆特别是东非地区位置特殊，可以在加强非洲国家与中国关系、促进“一带一路”合作方面发挥重要作用，这将有助于扩大非洲国家与中国间的经贸合作。他说，非洲国家应扩大与中国在矿业勘探、农业、工业等领域的合作，苏丹愿借鉴中国在各领域丰富的发展经验，进一步加强与中国的伙伴关系。

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