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首届中国－罗马尼亚当代摄影展在布加勒斯特开幕

2024年09月07日09:43 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特9月6日电（记者张改萍）“观彼之光”首届中国－罗马尼亚当代摄影展5日在罗马尼亚首都布加勒斯特中国文化中心开幕，中罗两国各界近100名嘉宾出席开幕式。

　　此次摄影展由布加勒斯特中国文化中心主办，展出10位中国摄影家与10位罗马尼亚摄影家的75幅摄影作品。

　　中国驻罗马尼亚大使馆临时代办华亚芳在致辞中表示，中罗两国摄影家在文化背景、生活经历、创作方法和关注题材上各具特色，这种差异为观众提供透过艺术探索文化、促进交流的独特视角，搭建了文明互鉴的桥梁。

　　罗马尼亚视觉艺术家联盟主席彼得鲁·卢卡奇认为，本次展览是罗马尼亚与中国文化的一次生动对话，对两国艺术界加强交流大有裨益。

　　布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波说，此次展览旨在拉近中罗两国艺术家间的距离，增进两国人民的相互理解与友谊，希望展览能够传递出不同文化间相互尊重与融合的美好愿景。

　　参展艺术家、布加勒斯特国立戏剧与电影艺术大学教授拉杜·伊加萨格表示，此次展览为两国摄影家沟通搭建了桥梁，他将把此次展览的画册放进学校图书馆，供学生学习参考。

　　本次展览将在布加勒斯特中国文化中心持续展出一个月，随后将在罗马尼亚其他城市巡展。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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