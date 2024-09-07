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韩国光州双年展中国馆展现中国美学

2024年09月07日09:42 | 来源：新华网
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新华社韩国光州9月6日电（记者陈怡 孙一然）第十五届韩国光州双年展中国馆6日在光州金峰美术馆举行开幕式。

9月6日，参观者在第十五届光州双年展中国馆参观。新华社记者 姚琪琳 摄

9月6日，参观者在第十五届光州双年展中国馆参观。新华社记者 姚琪琳 摄

本届光州双年展中国馆展览以“绘事后素”为主题，展出来自中国老中青三代共10位艺术家的数十幅平面绘画作品。

“绘事后素”出自《论语·八佾》，指在绘画之前要先绘制底色，只有打好基础，才能在此之上进行装饰和美化，强调基础的重要性。

据介绍，此次参展作品展现出独特的中国审美观，在美学上符合中国传统文化。观众可通过展览体验到中国当代艺术的基础以及在此之上的艺术发展。

9月6日，参观者在第十五届光州双年展中国馆参观。新华社记者 姚琪琳 摄

9月6日，参观者在第十五届光州双年展中国馆参观。新华社记者 姚琪琳 摄

中国驻光州总领事顾景奇在开幕式上致辞说，第十五届光州双年展如期而至，今年中方再次携手光州双年展设立中国馆，充分表明中韩双方有着强烈文化共鸣和深厚友谊。

受邀参加中国馆作品展示的中国国家画院研究员白羽平接受记者采访时表示，“（这次）欣赏到很多韩国艺术家的作品，看到很多与中国文化相近的作品，作为艺术家，看到中国文化与韩国文化互相交融觉得很有意义”。

携作品参展的中国青年画家于静文说，艺术作品是帮助不同国家不同文化间沟通的桥梁，观众可以通过画面去感受文化的底蕴。

同样在当天开幕的第十五届光州双年展将持续至12月1日，中国馆展览将持续至10月20日。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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