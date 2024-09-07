新华社北京9月6日电 题：为中非共逐现代化之梦凝聚智慧和力量——中非合作论坛北京峰会四场高级别会议综述

新华社记者

5日下午，中非合作论坛北京峰会四场高级别会议在国家会议中心举行，与会嘉宾围绕治国理政、工业化和农业现代化、和平安全、高质量共建“一带一路”等议题深入交流，为中非共同实现现代化梦想贡献智慧、凝聚力量。

加强治国理政经验交流和文明互鉴

这是一场交流互鉴、共话未来的思想盛会，一曲同声相应、同气相求的中非和鸣——

中非合作论坛北京峰会治国理政高级别会议上，中国治国理政取得的巨大成就、中国式现代化展现的光明前景，深深吸引广大非洲国家。

“中国人民在过去75年通过辛勤努力，改造了国家，并为全球经济作出卓越贡献。有效的国家治理，毫无疑问是最伟大成就的重要组成部分。”卢旺达总统卡加梅说。

怀揣对美好生活的共同向往、对现代化路径的孜孜探索，非洲国家希望从中国成功经验中汲取智慧。“非洲以及广大发展中国家对中国深表谢意。”科摩罗总统阿扎利说，中国的支持，帮助科摩罗实现了国家的稳定和发展。

多位非洲国家领导人认为，中国愿意同其他国家分享经验，在共享价值、相互尊重的基础上，通过合作实现共赢。在基础设施建设、科技合作、教育医疗、工业化等方面，中国为非洲带来了好经验，是非洲最可靠的朋友。

当今世界面临不少问题和危机，包括气候变化、粮食安全、地缘冲突等。非洲国家领导人纷纷表示，促进国际社会公平正义，构建和平稳定的建设发展环境，是全球南方国家共同的目标。

“应对这些挑战需要各国团结合作，更有力地发出全球南方的声音，助力实现共同的更好未来。”中非总统图瓦德拉呼吁，各国应继续落实历次中非合作论坛成果，完善治理体系，建立一个更加公平公正、共同繁荣的世界。

中国推进司法正义、打击腐败，降低行政成本、提高治理效能等方面的成效也受到普遍关注。利比里亚总统博阿凯认为，许多国家在治国理政方面面临相似挑战，要同中国加强协作、拓展合作。

与会外方领导人还介绍了各自国家发展经验和实现非洲联合自强的政策主张，期待非中加强治国理政经验交流、开展全方位互利合作。在探索现代化的道路上，中非从各自的古老文明和发展实践中汲取智慧，点亮了共同繁荣的未来图景。

携手推进工业化、农业现代化和绿色发展

“此次论坛主题非常契合非洲国家发展需求”“中国愿同非方继续努力，推进现代化事业”……

中非合作论坛北京峰会工业化和农业现代化高级别会议上，来自中国和50余个非洲国家、有关非洲地区组织等约350名代表齐聚一堂，普遍表达了对深化合作的迫切愿望，围绕“工业化、农业现代化和绿色发展，通往现代化之路”主题展开热烈探讨。

“非洲目前面临基础设施落后、机械设备不足、工业体系不完备等制约，同时需要建设一个充满韧性、可持续发展的粮食体系。”南非总统拉马福萨说，期待中国进一步发挥优势，助力加快非洲工业化、农业现代化进程，推动非洲向全球产业链价值链中高端攀升。

非洲大陆资源禀赋优越，劳动力充沛，但仍面临粮食安全、贫困、气候变化等挑战。几内亚比绍总统恩巴洛认为，支持非洲实现工业化和农业现代化十分重要，有助于消除非洲的不平等和贫困现象，和中国合作是机遇，现代化技术是关键因素。

工业化是非洲通向现代化的必由之路，非洲期待中国加大投资帮助非洲经济转型。加纳总统阿库福-阿多说，非洲正处于转型发展关键时期，工业化有利于推动非洲经济多元化发展，从而减少对原材料出口依赖，发展具有全球竞争力的产业。

农业是非洲众多国家的支柱产业，非洲亟需推动农业现代化促进经济增长和创造就业机会。马达加斯加总统拉乔利纳说，在中国支持下，马达加斯加实现了农业机械化，杂交水稻产量不断增长，成为非中农业合作的样板。

不少非洲国家代表表示，非洲市场拥有庞大的人口基数和年轻化的消费结构，正在加快建设非洲大陆自贸区，将为中国企业开展对非贸易、直接投资以及承包工程等经贸合作提供广阔市场机遇。

与会人士一致认为，中国和非洲国家为实现工业化和农业现代化进行了各具特色的探索，开展了富有成效的合作，期待携手推进中非现代化“十大伙伴行动”，引领全球南方书写现代化新篇章。

携手推进和平安全的现代化

维护世界和平与安全，是中国和非洲国家的共同主张和追求。中非合作论坛北京峰会和平安全高级别会议上，众多非洲国家领导人表示，支持中方提出的全球安全倡议和共同、综合、合作、可持续的新安全观，愿同中方一道，携手推进和平安全的现代化，为全球稳定注入更多正能量。

刚果（布）总统萨苏表示，当今世界，恐怖主义、武装冲突、人道主义危机、网络安全等问题不再只是一个国家、一个地区的问题，而是全人类面临的共同挑战，需要各方加强协调、共同应对。非洲各国愿与中国一道，携手推进现代化“十大伙伴行动”，携手推进和平安全的现代化。

吉布提总统盖莱说，多边主义是应对全球挑战的正确道路，非中双方应该践行多边主义，深化和平与安全领域的合作，加强在多边主义框架下的协调与配合。吉布提坚定支持全球安全倡议，倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，推动政治解决地区热点问题。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，全球安全倡议和中国提出的一系列重大全球性倡议，为人类在多边主义机制下实现和平、相互尊重、互利共赢提供有益启迪。作为一个岛国，塞舌尔特别关注海洋安全问题，希望通过此次论坛与各方携手努力，共同守护蓝色家园。

作为维护非洲和平的重要力量，中国一贯主张非洲人以非洲方式解决非洲问题，全力支持非洲和平安全事业。莫桑比克总统纽西赞赏并支持中国的这一主张，表示这为非洲国家解决双边问题提供了新的思路与遵循。非洲和中国都追求持久和平和普遍安全，携手推进和平安全的现代化符合非中双方的共同意愿。

尼日利亚总统提努布表示，中国是维护全球和平与稳定的强大力量，致力于通过对话协商解决冲突。非中双方应进一步深化互信，携手应对各类风险挑战，为实现持久和平和普遍安全注入强劲动力。

中非高质量共建“一带一路”前景广阔

非洲是共建“一带一路”合作的重要伙伴。中非合作论坛北京峰会高质量共建“一带一路”高级别会议上，与会嘉宾充分肯定了中非共建“一带一路”合作取得的巨大成绩。

中国已连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。共建“一带一路”倡议提出11年来，中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个。

展望未来，中非共建“一带一路”潜力巨大、前景广阔。

与会嘉宾认为，要持续深化发展战略对接，积极推动高质量共建“一带一路”倡议同非洲各国发展战略等有效对接，努力寻求更多契合点。

“共建‘一带一路’倡议已经延伸到了经济增长和社会进步中的多个领域，助力非洲实现经济转型和现代化发展。”科特迪瓦副总统科内表示，当前，非中合作交流进入关键期，在共建“一带一路”倡议框架下，加强同非盟《2063年议程》的对接，成为非中扩大合作、协同发展的重点。

与会嘉宾提出，要围绕基础设施、数字经济等非洲现代化建设迫切需要的领域深化合作。

马拉维总统查克维拉说，中国在非洲参与修建的公路、铁路等基础设施将成为促进非洲商业联通的宝贵财富。高效、安全、可靠的运输将保障货物顺畅流通，在此基础上延伸出来的大规模数字和能源互联互通也至关重要。

非盟委员会主席法基表示，非中之间有着悠久的合作传统，未来可以持续加强贸易、基础设施合作，进一步加大对基础设施领域的投资，为推动非洲工业化进程和经济多元化发展注入新动力。

与会嘉宾还建议，要建立健全合作机制，高效协调解决合作中遇到的一些具体问题，确保合作落到实处、见到实效。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)