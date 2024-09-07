新华社日内瓦9月6日电（记者曾焱）世界气象组织5日发布的《空气质量与气候公报》显示，与2003至2022年参考期相比，由于人为排放量减少，2023年中国和欧洲细颗粒物（PM2.5）测量数据低于平均水平，延续了自2021年该系列报告首次发布以来观测到的趋势。

这是2024年8月12日从景山拍摄的北京国贸附近建筑群。新华社记者李鑫摄

该报告主要探讨空气质量与气候之间错综复杂的关系，阐述了2023年全球和地区细颗粒物浓度及其对作物等的有害影响。报告指出，气候变化、野火和空气污染形成的恶性循环对人类健康、生态系统和农业的负面影响不断加剧。世界气象组织援引的数据显示，环境空气污染每年导致450多万人过早死亡，并带来高昂的经济和环境代价。

报告使用了来自欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局和美国航天局的数据来估算全球细颗粒物浓度。数据显示，与参考期相比，北美地区去年的野火导致细颗粒物排放量特别高。由于人类和工业活动造成的污染排放增加，印度上空测得的细颗粒物数据也高于平均水平。

报告说，去年北半球和南半球的野火季都非常活跃。野火的成因有很多，但气候变化加剧了热浪的频率和强度，延长了干旱时间，进而增加森林火灾蔓延的风险，对空气质量也产生了重大影响。

世界气象组织副秘书长科·巴雷特表示，报告涉及的是2023年的情况，但2024年的前8个月中，这些趋势仍在继续，酷热和持续干旱加剧了野火和空气污染的风险。气候变化和空气质量不能分开应对，认识到两者之间的相互关系并采取相应行动，对我们的地球、居民和经济的健康而言将是一个共赢局面。

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