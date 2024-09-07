新华社柏林9月6日电（记者车云龙）德国联邦统计局6日公布的数据显示，受汽车行业产出大幅下降影响，经季节和工作日调整后，7月德国工业产出环比下降2.4%。

数据显示，7月德国建筑业产出环比增长0.3%，能源业产出环比下降1.9%。去除建筑业和能源业后，当月工业产出环比下降3.2%。数据还显示，7月德国大部分工业领域产出下滑，其中汽车行业产出环比下降8.1%。此前，汽车行业6月产出环比增长7.9%。

此外，德国联邦统计局将6月工业产出环比增幅从1.4%调整为1.7%。

德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说，德国工业经济当前仍低迷，工业产出和行业重要的情绪指标近期也进一步走低。尽管7月工业新订单有所回升，但仍处于低位。声明指出，有迹象表明未来几个月外需仍将疲弱，预计以出口为主的德国工业短期内难以实现明显复苏。

德国联邦统计局日前公布的数据显示，受飞机、船舶、火车等运输设备制造业新增的多笔大规模订单推动，经季节和工作日调整后，德国7月工业新订单环比增长2.9%。

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