9月5日在北京国家会议中心附近拍摄的2024年中非合作论坛峰会标识。 新华社记者 李鑫 摄

新华社北京9月6日电 题：新闻中心的“特殊礼物”

新华社记者王小鹏

2024年中非合作论坛北京峰会新闻中心入口附近，一个长方形展台上整齐地摆放着九摞书。每一摞书都是《习近平谈治国理政》第四卷的一个语种版本。

桌上一张标有日期的领取记录表显示：仅9月5日这一天，领取这一书籍的媒体记者就超过100人，绝大多数是外国人士，来自北美、欧洲、东南亚和非洲等地。

莫桑比克电视节目主持人阿塔纳西奥·马科斯·莫伊塞斯就是其中一位。在峰会新闻中心的工位上，他和两位同事桌上都摆放着一本《习近平谈治国理政》第四卷葡萄牙文版。

莫桑比克位于非洲东南部，东濒印度洋，官方语言为葡萄牙语。

这是莫伊塞斯第一次来中国。他能说一口流利的英语，谈起《习近平谈治国理政》第四卷，有些激动。他打开扉页，展示左上角写着他的名字、领书日期和地点。

他说，习近平主席是一位卓越的、富有远见的领导人。“我要通过这本书了解他是怎么推动中国不断发展的。”

2014年《习近平谈治国理政》多语种版出版发行，今年是《习近平谈治国理政》出版发行十周年。十年来，这部著作的读者遍布全球。有人把它视为理解中国改革发展的“金钥匙”，有人把它当作解答全球发展难题的“思想宝库”。

尼日利亚国家电视台摄像记者卢克曼·穆罕默德·萨尼的工位位于靠近新闻中心综合服务台的显著位置。他和身边的同行每人都领取了一本《习近平谈治国理政》第四卷英文版。

尼日利亚位于西非东南部，官方语言为英语。

和萨尼交谈时，旁边工位的一位同行插话说，他在参加2018年中非合作论坛北京峰会报道时已领取了《习近平谈治国理政》第二卷，这次带回去第四卷，家中书柜再“上新”。

跟莫伊塞斯一样，萨尼也是第一次到访中国，他认为中国各方面都很好。他在尼日利亚首都阿布贾吃过中餐，这次峰会期间品尝到了饺子和面条，对中国美食印象更加深刻。

萨尼说，作为媒体记者，他希望通过阅读习近平主席的著作深入了解他的思想。“中国式现代化是我想了解的一个重点。”

莫伊塞斯说，习近平主席知道如何让一个国家发展。“更加难能可贵的是，他一直鼓励非洲国家领导人推动这块大陆与中国一道发展。”

“这本著作是我带回家的‘特殊礼物’，是此次中国之行重要的收获。”莫伊塞斯说。

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