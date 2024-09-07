新华社北京9月6日电 题：志同道合 携手同行——中非推进现代化进程开辟美好未来

新华社记者宿亮 韩梁

非洲是一片古老的大地，拥有广袤土地和壮丽风景；非洲是一片年轻的大地，在推进现代化道路上踏浪逐梦、奋力前行。历经苦难和挫折，非洲人民不断探索、找寻符合实际需要和自身特点的发展方案。

非洲国家最需要什么？正在北京采访中非合作论坛北京峰会的乌干达《新愿景报》记者布巴莱·阿德里安·布瓦尼卡说，非洲人民最渴望的是实现现代化，而释放这块大陆的巨大潜力，关键在于找到正确发展方向。

“我们需要资金支持，但钱并不是最重要的。”布瓦尼卡说，越来越多非洲人认识到，现代化并不等于西方化，而是要找到符合自身需求的道路。他说，中国正走在建设现代化的正确道路上，是非洲国家的好朋友、好榜样。非洲人对中国怎样解决贫困问题、怎样在发展中兼顾环境保护等很感兴趣，而非中合作能给非洲带来许多启发。

这是2024年9月1日在北京市朝阳区北土城附近拍摄的2024年中非合作论坛峰会标识。新华社记者任超摄

中非合作论坛北京峰会前夕，世界银行前经济学家姆旺吉·瓦奇拉告诉记者，他一直密切关注着“中国式现代化”。他说，中国式现代化是现代的，更是中国的。这给非洲国家带来一个重要启示：非洲的现代化也应该是符合非洲发展实际、具有非洲特色的现代化。

瓦奇拉说，非中合作取得巨大成就，改变了非洲大陆面貌，关键就在于充分考虑各自发展实际。在推进现代化的道路上，中非理念一致、需求契合，“中国是非洲的重要伙伴”。

瓦奇拉选择“共情”作为中非合作关键词。他说，“共情”就是“中国愿意把脚放在非洲人的鞋里”——体会非洲的处境、了解非洲的需求。在非洲历史中，很难遇到中国这样的同行者、合作者。

“同路人才是真朋友。”不少非洲青年认识到中国式现代化、中非合作对于非洲的重要意义，从非洲来到中国，探索通往现代化的道路。

北京大学国际关系学院博士候选人托马斯来自乍得。他说，中国根据自身实际推动现代化建设，而不是照搬照抄西方模式，这是特别值得非洲借鉴的理念。不仅如此，中非合作理念也应扩展到更多发展中国家和地区，为全球南南合作提供有力支撑。

中非合作论坛成立20多年来，中非务实合作硕果累累。在非洲大地上，当地民众与来自中国的建设者一道，携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体。

在刚果（金），埃达斯·卢瓦巴·基图瓦在中国企业投资建设的马诺诺锂矿项目工作了近一年时间。长期在环境保护、企业治理领域工作的基图瓦见证了中国企业给马诺诺地区带来的巨大变化。

基图瓦告诉记者，中国企业不仅提升了当地矿业的现代化水平，更与当地民众“手拉手”，建设了水电站、道路等基础设施，带动了整个地区社会经济生活的现代化。“非中合作给非洲带来和谐共生、发展共赢的长期愿景。在建设现代化的道路上，非中互相帮助，展现着广阔发展空间和巨大发展机遇。”

2024年5月10日，一辆列车驶入埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的拉布火车站。新华社记者刘方强摄

33岁的埃塞俄比亚人哈布塔穆·沃尔库用“兄弟情谊”来形容中非合作。近年来，亚吉铁路、亚的斯亚贝巴轻轨等发生在身边的变化让沃尔库认识到，中国不仅通过专业技术来帮助非洲国家弥补基础设施差距，也在发展理念、制度机制等方面为非洲建设现代化提供宝贵借鉴。

“现代化是扎根在许多非洲人内心的渴望。”沃尔库告诉记者，在他眼中，现代化意味着拥有先进基础设施的繁荣都市、高质量的教育和医疗、充满活力的工业部门；在现代化的非洲，传统与创新和谐共存，所有人都有实现自身价值的机会。

正在阔步前行的中非合作，让沃尔库和他的非洲同胞们不仅看到“革命性的进步”，更看到实现现代化的希望。

中非合作论坛的会徽“合抱之手”，寓意中非人民心手相牵，向着充满希望的未来共同进发。有理念共鸣，有实践同行，中非携手推进现代化的道路越走越宽，必将掀起全球南方现代化热潮，共同创造更加美好的未来。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)