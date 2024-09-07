新华社北京9月6日电 记者手记：同行现代化之路的非洲期待

新华社记者王雅楠 张曼 蒋励

实现现代化是中国和非洲国家的共同追求。连日来，在中非合作论坛北京峰会会场内外，记者倾听着与会非洲来宾期待与中国携手奔赴现代化新征程的迫切愿望，感受到中非合作为非洲现代化发展带来的澎湃动力。

“刚果（金）目前已进入重要的经济转型新阶段，希望中国帮助我们将农业、矿业等资源优势转化为发展动能，让合作更加丰富、多元。”刚果（金）外贸部长朱利安·帕卢库·卡洪吉亚在接受记者采访时说，“我们的辣椒、大豆、可可和咖啡品质都非常好”，刚果（金）将进一步优化营商环境，出台更多优惠投资政策，深化两国经贸合作。

2024年上半年，中刚双边贸易额达123.4亿美元，刚果（金）成为中国在非洲最大投资目的地国，两国各领域务实合作突飞猛进。“中国是刚果（金）寻求对外经济合作、推动国家现代化建设的首要选择。”对于与中国携手实现现代化，卡洪吉亚充满期待。

6月22日，中企承建的刚果（金）首都金沙萨环线公路项目在金沙萨举行开工仪式，刚果（金）总统齐塞克迪（左）在装载机上向民众致意。（新华社记者史彧摄）

位于非洲中部西海岸的加蓬，享有“资源宝库”和“绿金之国”的美誉。来华出席峰会的加蓬副总理兼规划发展部长亚历山大·巴罗·尚布里耶细数本国拥有的“绿色经济”发展优势——绵延的海岸线、丰富的渔业资源、多样化的林木资源和丰沛的水资源……

“新领域”“新动能”“新业态”成为尚布里耶谈及中非携手同行现代化之路的关键词。“加蓬已经准备好，加中共同开辟更广阔的合作前景。”他说。

农业是大部分非洲国家的支柱产业。中非在农业科技创新等领域开展深度合作，正持续为非洲农业现代化注入新动力。

4月19日，在加蓬首都利伯维尔，中国援加蓬医疗队队员向加总理恩东（前右）介绍中医经络。（新华社记者郑扬子摄）

博茨瓦纳代表团成员、江苏大学管理科学与工程专业博士生欧提·莫拉克对非中在农业现代化方面的技术和人才培训交流尤为关注。

“中国在推进生态种植、提高农业机械化水平等方面都做得很好，值得学习。”莫拉克告诉记者，到江苏大学学习以来，自己参加了许多交流培训和实践项目，了解到生态化农业、农业机械化的重要意义，包括自己在内的很多非洲青年成为非中农业交流合作的受益者。

从侧重应用技能培养的“鲁班工坊”到促进跨文化交流的孔子学院，从实施“中非高校百校合作计划”到共同建设中非联合研究中心、中非创新合作中心等一批高水平联合实验室……中非在能力建设方面的合作也成为关注焦点，“期待继续扩大人才培训”成为记者在会场内外采访中听到的高频词。

7月19日，埃塞俄比亚青年涂则钢（左）在天津职业技术师范大学教师钟平的指导下对仪器进行调试。今年34岁的涂则钢是天津职业技术师范大学的博士留学生，也是埃塞俄比亚“鲁班工坊”骨干教师。（新华社记者孙凡越摄）

“非中人文交流充满活力，有助于非洲媒体行业提升竞争力。”在科特迪瓦通讯社社长萨娜·乌穆眼中，更深入、更密切的非中媒体行业交流可以增强非中国家和人民的了解与互信。

“希望了解中国在基础设施建设、建筑规划方面的先进理念和技术。”加蓬国家房地产公司总经理埃尔曼在采访中表达了对培养更多非洲本土现代建筑业人才的期待，“职业技能提升对非中合作提质升级非常重要。”

在佛得角广播电视台与会记者若昂·皮纳眼中，能力建设是非中携手同行现代化道路上最重要的合作领域之一。

“非中合作是双赢的典范”“非洲发展需要中国”“中国看得到非洲真正的需求”……记者在采访中真切感受到，与中国共逐现代化之梦，是非洲国家的普遍共识。

正如博茨瓦纳青年莫拉克对记者所说，“非中现代化建设合作有太多令人骄傲和称赞的实践案例，非中携手同行现代化之路拥有值得憧憬的美好未来！”

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