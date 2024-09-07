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见证中非携手奔赴现代化新征程

——外国记者热议2024年中非合作论坛北京峰会

于洋 赵瞳 彭昱凯 田易 谢莹 周琳佳 柯明可
2024年09月07日09:10 | 来源：人民网-国际频道
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大道众行远，携手启新程。9月的北京，“合抱之手”——中非合作论坛的会徽装点大街小巷。2024年中非合作论坛北京峰会新闻中心人头攒动，各国记者因友谊相聚于此，共同见证中非携手奔赴现代化新征程。

2024年中非合作论坛北京峰会新闻中心。人民网记者 于洋摄

2024年中非合作论坛北京峰会新闻中心。人民网记者 于洋摄

“中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领全球南方现代化。”2024年中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席的主旨讲话铿锵有力，引发外国记者热烈反响。

非洲有句谚语“同路人才是真朋友”。“我可以这样说，中国是一个知道朝哪个方向前进的领导者，当她在前行的时候，没有让其他国家掉队。相反，她说，来吧，我们一起前行。”来自尼日利亚的记者拉斐尔·巴米代勒·奥尼拉着记者的手，生动地诠释中国与非洲各国是在现代化征程上携手同行的真朋友。

非洲媒体记者接受人民网记者采访。人民网记者 于洋摄

非洲媒体记者接受人民网记者采访。人民网记者 于洋摄

“这是非洲以外规模最大的非洲国家元首聚会，对非洲国家的重要性方面，没有其他会议能与之相提并论。”《非洲新闻》电视台主编索拉尼·古德诺·姆班吉瓦高度赞扬2024年中非合作论坛北京峰会。

“我很高兴看到中非之间有如此高级别的合作，不仅仅是在传统领域，也包括新兴领域，比如绿色经济和人工智能，这关乎人类的未来。”来自摩洛哥的记者阿迪尔·朱哈里对中非未来新兴领域的合作充满期待。

专注于经济领域新闻的南非《商报》记者米歇尔·马席迪索·古梅德认为，南非需要加快将中国技术融入国家发展。更紧密地合作、更密切地互动，有利于给南非带来更好的改变。

来自布隆迪的记者阿尔弗雷德·宁博纳说：“这次峰会对非洲国家和中国来说都是一个非常好的机会，中国和非洲国家之间的合作涉及各个领域，峰会给大家提供了讨论各种问题的机会与平台。”

用一个词概括中非关系，来自加蓬的记者艾梅·拉伊萨·彭贝·穆莫西选择“合作”一词。她表示，本次峰会正是为了合作，中非双方总结回顾合作成果，在此基础上，加强合作，实现共赢。

中非风雨同舟、携手前行的兄弟情谊，深深植根在中非人民心中，经历岁月洗礼，愈显坚韧真挚。“如果有国家想支持非洲或与非洲国家合作，我想请他们先看看中国是如何做的。”谈到中非友谊，来自索马里的记者哈桑·卡达尔·阿维斯表示。

非洲媒体记者在新闻中心通过超高清技术，沉浸式体验中国壮美河山。人民网记者 于洋摄

非洲媒体记者在新闻中心通过超高清技术，沉浸式体验中国壮美河山。人民网记者 于洋摄

非洲媒体记者在新闻中心体验彩塑京剧脸谱。人民网记者 于洋摄

非洲媒体记者在新闻中心体验彩塑京剧脸谱。人民网记者 于洋摄

(责编：于洋、刘慧)

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