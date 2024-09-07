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让肯尼亚玫瑰香飘世界

——湖南探索对非贸易新“花路”

2024年09月07日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　肯尼亚的农场里，花农们将一朵朵娇嫩的玫瑰剪下。10多个小时后，万里之外的湖南长沙，国内消费者就能购买到这些品种丰富、芬芳馥郁的鲜花。

　　湖南玺悦国际贸易有限公司是这些鲜花的进口商，公司旗下的“玺悦鲜花”品牌是中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块成功孵化的首家非洲鲜花品牌。

　　“肯尼亚是世界著名的花卉产地，也是全球重要鲜花出口国之一。肯尼亚玫瑰以其硕大的花头、繁多的品种和持久的瓶插时间，深受消费者青睐。”湖南玺悦国际贸易有限公司负责人黄梓楠说，得益于中非直航航班的增加和通关便利化，近年来肯尼亚鲜花源源不断进入中国市场，为国内消费者的生活增添了更多浪漫色彩。

　　近年来，依托中非经贸博览会和中非经贸深度合作先行区两个国家级平台，湖南与非洲的双向往来日益密切、合作规模持续扩大。

　　自2019年起，中非经贸博览会长期落户湖南。为了打造“永不落幕的博览会”，湖南高桥大市场内设有中非经贸博览会常设展馆。在这里，市民游客可以了解非洲文化和购买非洲特色产品，感受非洲的独特魅力。

　　在常设展馆内的肯尼亚馆，“玺悦鲜花”的工作人员正忙着整理非洲玫瑰。“高桥大市场是肯尼亚鲜花的重要集散地之一。我们的进口鲜花从这里出发，发往北京、上海、广州等城市。”黄梓楠介绍，公司已与肯尼亚多家农场展开深度合作，供货覆盖国内10余座城市。

　　为进一步扩大非洲优质特色农食产品在国内的影响力，湖南正探索多种贸易业态。今年7月，随着中国首例非洲鲜花转口贸易在长沙完成，“玺悦鲜花”从肯尼亚进口的400枝新鲜玫瑰经长沙转口至乌兹别克斯坦销售。

　　这是湖南打造非洲商品“转口贸易港”的缩影。长沙黄花机场海关副关长于青介绍，此次通过长沙黄花机场海关提前介入，派业务专家多次同企业召开业务研讨会，专门开启“绿色通道”，最终实现申报、口岸查验、证书办理、物流信息流转等全流程为企业提供便利，压缩了通关时间。

　　“过去，我们一直通过一般贸易的形式内销全国。这次尝试转口贸易，是希望借助长沙对非贸易的多重优势，将非洲鲜花销往更多国家和地区，加速企业对非业务的拓展。”黄梓楠说。

　　“这是非洲鲜花转口贸易的第一次试水，也是探索扩大出口的新尝试，为中非经贸发展提供了新路径。”中国（湖南）自贸试验区长沙片区雨花党工委书记、管委会主任刘亦彪说。

　　（据新华社电  记者张格、阮周围）

(责编：卫嘉、白宇)

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